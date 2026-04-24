Detuvieron a distribuidor que vendía productos vencidos: adulteraba la fecha de caducidad  

La Policía Federal Argentina detuvo a un distribuidor de alimentos que comercializaba productos vencidos adulterando su fecha de caducidad. El operativo tuvo lugar en Buenos Aires.
Bajo estrictas directivas emanadas del Ministerio de Seguridad Nacional, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), detuvieron en la zona norte del gran Buenos Aires, a un sujeto que dirigía una distribuidora ilegal que se abastecía de alimentos vencidos para adulterarles la fecha de vencimiento con el objetivo de ponerlos en venta nuevamente.
La presente investigación tiene su origen en octubre del año pasado, a partir de una denuncia anónima a la División Delitos contra la Salud Publica de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA donde se alertaba sobre un establecimiento dedicado a la distribución de sustancias alimenticias adulteradas ubicado en Los Cardales, partido de Exaltación de la Cruz.
Atento a ello, los detectives comenzaron con las tareas de campo y análisis de datos con la anuencia del Juzgado Federal de Campana a cargo del Dr. Adrián González Charvay, Secretaría Penal del Dr. Diego Sánchez Guzmán, identificando a un hombre que efectuaba publicaciones en redes sociales para abastecerse de productos tales como cervezas, embutidos y pescados envasados al vacío que se encontraban vencidos o próximos a vencer, a fin de adulterar sus impresiones originales, para reintroducirlos en el mercado como aptos para el consumo, representando un grave riesgo a la salud para los compradores.
A partir de las pesquisas, se detectó un domicilio ubicado en el barrio “Los Cardos” de la mencionada localidad donde funcionaria una distribuidora regenteada por el sospechoso donde se acopiaban y comercializaban al público los productos adulterados.
Con el total de las pruebas aportadas por los federales, el juzgado interviniente ordenó el allanamiento al establecimiento donde se logró la detención del investigado. Asimismo, se secuestraron gran cantidad de embutidos, pescados al vacío y bebidas con alcohol adulterados, máquinas de grabado laser y de impresión, impresoras de etiquetas autoadhesivas, una camioneta furgón utilizada para la distribución, 1 PC, 1 teléfono celular y documentación de interés para la causa.
Cabe destacar que en el procedimiento participaron el Instituto Nacional de Alimentos (INAL), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y personal de la Dirección de Bromatología y Zoonosis de la Municipalidad de Exaltación de la Cruz.
El detenido, argentino de 62 años de edad, quedó a disposición del magistrado interventor por infracción a la ley 26.524 (Envenenamiento o adulteración de aguas, medicamentos o alimentos)