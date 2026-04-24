Oriana Sabatini confirmó la distancia con Gabriela Sabatini: “No hablamos más”

El regreso de Oriana Sabatini a la Argentina volvió a poner el foco sobre distintos aspectos de su vida personal y familiar. En medio de rumores sobre su presente junto a Paulo Dybala, la artista fue consultada por el vínculo con su tía Gabriela Sabatini y respondió sin rodeos.

Durante una entrevista con LAM (América TV), Oriana Sabatini confirmó que hoy no mantiene relación con la extenista, una situación que sorprendió por tratarse de una de las familias más conocidas del ambiente artístico y deportivo argentino.

“No hablamos más pero no por decisión mía”, expresó la cantante al ser consultada por el tema.

Qué dijo sobre el distanciamiento

En sus declaraciones, la artista dejó en claro que no existe un conflicto personal de su parte con Gabriela Sabatini.

“A mí no me pasó nada, no tengo ningún problema con ella”, afirmó Oriana Sabatini, buscando despejar especulaciones sobre una pelea directa.

Oriana Sabatini y Gabriela Sabatini.

Además, agregó que no siente que haya cuestiones pendientes para resolver. “No tengo nada que plantear”, sostuvo durante la entrevista televisiva.

La frase que más repercusión generó

Cuando le preguntaron si le gustaría recomponer el vínculo, la cantante respondió con otra frase contundente.

“Quiero ver a las personas que tienen ganas de verme, no sé cómo viene de su lado. Pregúntenle a ella”, señaló Oriana Sabatini.

Sus palabras fueron interpretadas como una señal de que la iniciativa para un eventual acercamiento debería surgir desde el otro lado de la familia.

La exposición pública del distanciamiento llamó la atención especialmente después del nacimiento de Gia, la primera hija de la cantante con Paulo Dybala, momento en el que muchos esperaban un acercamiento familiar.