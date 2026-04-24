 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Haciendo Comunidad Acciones preventivas

Refuerzan la seguridad vial en Entre Ríos con cascos y equipamiento para municipios

El equipamiento fue distribuido por el Ministerio de Seguridad y Justicia como parte de un programa de fortalecimiento institucional. Alcanzó a municipios y comunas que incorporarán elementos para controles y prevención de siniestros.

24 de Abril de 2026
Elementos de seguridad vial para municipios y comunas.
Elementos de seguridad vial para municipios y comunas.

El equipamiento fue distribuido por el Ministerio de Seguridad y Justicia como parte de un programa de fortalecimiento institucional. Alcanzó a municipios y comunas que incorporarán elementos para controles y prevención de siniestros.

La provincia avanzó con nuevas acciones vinculadas a la seguridad vial mediante la entrega de cascos homologados y kits de prevención a seis localidades entrerrianas. Esta iniciativa fue encabezada por el Ministerio de Seguridad y Justicia y apunta a reforzar controles y reducir riesgos en rutas y calles.

 

La distribución del equipamiento se enmarca en las políticas de fortalecimiento institucional impulsadas por la Dirección General de Prevención y seguridad vial, con el objetivo de brindar más herramientas a municipios y comunas para tareas preventivas.

 

 

Durante la jornada, el ministro Néstor Roncaglia encabezó la actividad y destacó la importancia de sostener este tipo de programas en distintas ciudades de Entre Ríos.

 

Qué localidades recibieron el equipamiento

 

En esta etapa, los elementos fueron destinados a los municipios de Viale, Enrique Carbó, General Campos, San Gustavo, Pueblo Belgrano y a la comuna de La Picada.

 

La entrega incluyó cascos homologados y distintos elementos de señalización que serán utilizados en operativos de control vehicular y campañas de concientización.

Elementos de seguridad vial para municipios y comunas.
Elementos de seguridad vial para municipios y comunas.

 

Desde el gobierno provincial indicaron que estas herramientas permitirán optimizar el trabajo cotidiano de inspectores y agentes locales.

 

El objetivo de la medida

 

Roncaglia remarcó que los aportes tienen impacto directo en la prevención. “Estos aportes son importantes porque sirven como incentivo de prevención”, expresó.

 

 

Además, sostuvo que los kits entregados fortalecen el trabajo en territorio. “Los kits de seguridad vial son herramientas claves para que los agentes de tránsito realicen controles y operativos de manera eficiente, cuidando la vida de los vecinos”, afirmó.

 

La provincia busca sostener una política activa en materia de prevención de siniestros, especialmente en zonas urbanas y corredores con alto tránsito.

Temas:

seguridad vial Ministerio de Seguridad
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso