Refuerzan la seguridad vial en Entre Ríos con cascos y equipamiento para municipios

La provincia avanzó con nuevas acciones vinculadas a la seguridad vial mediante la entrega de cascos homologados y kits de prevención a seis localidades entrerrianas. Esta iniciativa fue encabezada por el Ministerio de Seguridad y Justicia y apunta a reforzar controles y reducir riesgos en rutas y calles.

La distribución del equipamiento se enmarca en las políticas de fortalecimiento institucional impulsadas por la Dirección General de Prevención y seguridad vial, con el objetivo de brindar más herramientas a municipios y comunas para tareas preventivas.

Durante la jornada, el ministro Néstor Roncaglia encabezó la actividad y destacó la importancia de sostener este tipo de programas en distintas ciudades de Entre Ríos.

Qué localidades recibieron el equipamiento

En esta etapa, los elementos fueron destinados a los municipios de Viale, Enrique Carbó, General Campos, San Gustavo, Pueblo Belgrano y a la comuna de La Picada.

La entrega incluyó cascos homologados y distintos elementos de señalización que serán utilizados en operativos de control vehicular y campañas de concientización.

Elementos de seguridad vial para municipios y comunas.

Desde el gobierno provincial indicaron que estas herramientas permitirán optimizar el trabajo cotidiano de inspectores y agentes locales.

El objetivo de la medida

Roncaglia remarcó que los aportes tienen impacto directo en la prevención. “Estos aportes son importantes porque sirven como incentivo de prevención”, expresó.

Además, sostuvo que los kits entregados fortalecen el trabajo en territorio. “Los kits de seguridad vial son herramientas claves para que los agentes de tránsito realicen controles y operativos de manera eficiente, cuidando la vida de los vecinos”, afirmó.

La provincia busca sostener una política activa en materia de prevención de siniestros, especialmente en zonas urbanas y corredores con alto tránsito.