Crespo celebró sus 138 años con anuncios y proyectos para el desarrollo

REDACCIÓN ELONCE
Durante el acto central, autoridades destacaron el crecimiento de la ciudad y anunciaron nuevas obras, soluciones habitacionales y proyectos vinculados a la economía circular. “El ADN crespense, que es este esfuerzo compartido y esta ayuda mutua, es un valor fundamental del desarrollo”, valoraron.
La ciudad de Crespo celebró este viernes sus 138 años de fundación con un acto conmemorativo en el que se repasó su historia y se anunciaron obras y proyectos orientados al desarrollo local. La actividad contó con la participación de autoridades municipales, provinciales y referentes del ámbito político y productivo.
El intendente Marcelo Cerruti destacó a Elonce la importancia de la fecha y señaló que, además de recordar los orígenes de la ciudad, la jornada permitió avanzar en iniciativas concretas para el futuro. En ese marco, anunció "la ejecución de 60 soluciones habitacionales, de las cuales 25 comenzarán en el corto plazo mediante un sistema de preinscripción y sorteo público para garantizar transparencia".
También informó sobre la intervención de un predio de 28 hectáreas perteneciente al Destacamento Vigilancia Cuartel “Crespo” del Ejército Argentino, de las cuales 14 fueron asignadas de manera provisoria al municipio. Allí se proyecta el desarrollo de un parque con el objetivo de generar nuevos espacios verdes para el disfrute de los vecinos. "Para la primavera tendremos un parque más para aprovechar en la barriada de la zona sur de la ciudad", valoró.
Proyectos productivos y ambientales
Durante el acto, el jefe comunal resaltó el trabajo que se viene realizando en materia de economía circular, con iniciativas como la producción de ladrillos PET. En esa línea, anunció la firma de una carta de intención con una empresa vinculada a la embajada de Alemania para la instalación de una planta de biogás.
"El proyecto permitirá procesar residuos del sector avícola y generar energía limpia, lo que fue considerado clave no solo para la ciudad sino también para la provincia", ponderó Cerruti. Según se explicó, este tipo de iniciativas podrían consolidarse como una alternativa productiva con impacto ambiental positivo y generación de recursos.
Asimismo, se informó sobre la inauguración de un espacio de atención destinado a abordar consumos problemáticos, orientado tanto a personas afectadas como a sus familias, con acceso gratuito y asistencia de equipos técnicos especializados.
Reconocimiento al modelo local
Por su parte, el diputado nacional Darío Schneider valoró el crecimiento de Crespo y destacó "la cultura del trabajo" como uno de los pilares del desarrollo local. En ese sentido, sostuvo que la ciudad se caracteriza por la iniciativa de sus habitantes y por la capacidad de generar oportunidades a partir del esfuerzo conjunto.
“El crecimiento de la ciudad es fruto del esfuerzo y del trabajo con una mirada puesta en el desarrollo y el progreso. Crespo es una ciudad en permanente cambio, pero un cambio positivo, que genera oportunidades para todos. Ese es el camino que debemos reafirmar en cada aniversario, entendiendo que, si trabajamos en conjunto y cada uno cumple su rol, podremos consolidar y proyectar el futuro que hoy ya estamos construyendo”, valoró Schneider.
En tanto, el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Hernán Jacob, remarcó que el modelo de desarrollo de Crespo es tomado como referencia a nivel provincial, especialmente por su organización comunitaria y su crecimiento sostenido. Además, subrayó la necesidad de fortalecer la conectividad y la infraestructura para consolidar el desarrollo en localidades intermedias.
“Hoy nos toca marcar un nuevo hito e iniciar un proceso de consolidación de un desarrollo armónico en la provincia. Debemos avanzar en conectividad y en infraestructura, especialmente para fortalecer la población rural y las ciudades pequeñas y medianas, entendiendo que formar comunidad es distinto a simplemente agrupar personas", destacó Jacob.
Y agregó: "En ese sentido, es clave reconocer nuestras diferencias, pero también nuestras coincidencias y nuestra identidad cultural. La base del crecimiento y el desarrollo de cualquier sociedad es el diálogo, incluso cuando resulta incómodo. Ese es el mensaje que impulsa el gobernador Rogelio Frigerio: promover instancias de diálogo necesarias para construir una provincia en la que los entrerrianos se sientan contenidos y con más oportunidades dentro de su propio territorio”.
La celebración concluyó con el reconocimiento a la trayectoria de la ciudad y el compromiso de continuar trabajando en políticas que promuevan el crecimiento, la inclusión y la calidad de vida de la comunidad.