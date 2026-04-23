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IAPV y la Municipalidad de San Jaime de la Frontera trabajan para dar respuestas habitacionales

El presidente del IAPV, Manuel Schönhals, mantuvo una reunión con la intendenta de San Jaime de la Frontera, Miriam Díaz, con el fin de trabajar en conjunto en la ejecución de 15 viviendas para esa localidad.

23 de Abril de 2026
IAPV y la Municipalidad de San Jaime de la Frontera firmaron convenio.
IAPV y la Municipalidad de San Jaime de la Frontera firmaron convenio. Foto: (GPER).

El presidente del IAPV, Manuel Schönhals, mantuvo una reunión con la intendenta de San Jaime de la Frontera, Miriam Díaz, con el fin de trabajar en conjunto en la ejecución de 15 viviendas para esa localidad.

El presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Manuel Schönhals, mantuvo una reunión con la intendenta de San Jaime de la Frontera, Miriam Díaz, con el fin de trabajar en conjunto en la ejecución de 15 viviendas para esa localidad.

 

Durante el encuentro, que se desarrolló en la sede del organismo provincial, se abordaron aspectos vinculados al desarrollo de la obra, la cual se encuentra adjudicada a la firma JCB Construcciones S.A, en proceso de cumplimiento de la documentación para la rúbrica del contrato, y se firmó un compromiso del municipio para ejecutar los trabajos de infraestructura.

 

En ese sentido, Schönhals destacó el "compromiso permanente de la gestión de Rogelio Frigerio de seguir construyendo, junto a los gobiernos locales, más viviendas para que cada vez más entrerrianos puedan cumplir el sueño de acceder a una vivienda digna".

 

En tanto, la intendenta Díaz valoró el acompañamiento provincial y señaló que "San Jaime de la Frontera tiene una demanda habitacional creciente, por lo que contar con herramientas como el programa Ahora Tu Hogar significa la posibilidad de gestionar respuestas concretas para las familias que esperan acceder a una vivienda".

 

"Avanzar en nuevos proyectos habitacionales nos da esperanza y proyección para nuestra comunidad", concluyó.

Temas:

san jaime de la frontera municipalidad IAPV
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