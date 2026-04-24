Prestianni fue suspendido seis partidos por la UEFA tras la denuncia por discriminación

La UEFA confirmó este viernes la sanción disciplinaria para Gianluca Prestianni, futbolista argentino de Benfica, luego de la investigación iniciada por un presunto episodio racista ocurrido en un partido ante Real Madrid por la Champions League.

Según informó el organismo europeo, Prestianni recibió una suspensión total de seis partidos por comportamiento “discriminatorio”. Sin embargo, tres de esos encuentros quedaron en suspenso durante un período de dos años, por lo que solo se aplicarán si reincide en ese lapso.

De esta manera, el jugador deberá cumplir de forma inmediata tres fechas efectivas de sanción.

El episodio que originó la investigación

La denuncia se remonta al duelo de ida de los playoffs rumbo a octavos de final de la Champions League, disputado el 17 de febrero en Lisboa entre Benfica y Real Madrid.

En ese encuentro, Prestianni fue acusado de dirigirse con expresiones racistas hacia Vinicius Junior. Según trascendió, le habría dicho “mono”, situación que derivó en la activación del protocolo antirracista por parte del árbitro.

Además de Vinicius, otros futbolistas del conjunto español también habrían advertido lo sucedido durante el partido. Sin embargo, la UEFA aclaró que finalmente no lo sancionaron por "racismo", si no por un comentario "homofóbico", ya que el argentino había admitido esto.

Gianluca Prestianni.

Qué resolvió la UEFA

El Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA fue el encargado de analizar el caso y comunicar la resolución oficial este viernes.

Dentro de la sanción impuesta a Prestianni, el organismo incluyó también la fecha de suspensión provisional que ya había cumplido en la revancha entre Real Madrid y Benfica, jugada el 25 de febrero.

Por ese motivo, parte de la pena ya comenzó a ejecutarse.

Podría extenderse a nivel mundial

Otro punto relevante es que la UEFA solicitó a la FIFA que la sanción tenga alcance global, lo que abriría la posibilidad de que también rija fuera de las competencias europeas.

En caso de aprobarse esa extensión, Prestianni podría verse afectado en futuros compromisos internacionales o torneos organizados bajo la órbita FIFA, lo que podría afectar su participación en el Mundial.