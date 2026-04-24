Disparos contra una vivienda en Paraná: los damnificados tienen antecedentes por varios delitos

En la noche del jueves, dos personas a bordo de una moto efectuaron disparos contra una vivienda en barrio Gaucho Rivero de la ciudad de Paraná. El hecho ocurrió alrededor de las 21:30 en inmediaciones de calles 1008 y 1011.

Según confirmó a Elonce el jefe de Operaciones de la Policía, Jorge Pérez, “hubo llamados telefónicos que alertaron por detonaciones de arma de fuego hacia un domicilio”. Al arribar al lugar, el personal constató que no había personas heridas, aunque sí encontraron evidencias del ataque con el hallazgo de “vainas servidas”.

Ataque a balazos contra una vivienda en barrio Gaucho Rivero

De inmediato, se dio intervención a la Dirección de Policía Científica, el área de Balística y la comisaría jurisdiccional, junto con la unidad fiscal en turno, que quedó a cargo de la investigación.

El episodio tomó mayor repercusión tras la difusión de un video en redes sociales, donde se observa el momento en que los agresores disparan contra el domicilio.

En ese sentido, indicó que el ataque habría estado dirigido hacia personas específicas. “Fueron en búsqueda de dos personas que viven en ese domicilio”, afirmó el funcionario policial.

Respecto al trasfondo del hecho, señaló que aún se encuentra bajo investigación: “Tenemos varios testimonios que nos van llegando y todo está en pleno trabajo”. Durante la madrugada y las primeras horas del día, los efectivos realizaron tareas de relevamiento, incluyendo el análisis de cámaras de seguridad.

Antecedentes y fuerte presencia policial

Pérez informó que las personas damnificadas “son las que tienen antecedentes penales y judiciales, con reiterancia en delitos contra la propiedad, como robos y hurtos”, explicó.

Asimismo, estimó que se realizaron “aproximadamente siete disparos” durante el ataque, lo que generó preocupación entre los vecinos de la zona.

Por otra parte, destacó el despliegue de seguridad tras el hecho: “Hay una fuerte presencia policial en todos los barrios, en todas las plazas, en todas las avenidas”. Y agregó que la intervención fue inmediata, con participación de personal del 911 y grupos especiales.

Finalmente, el jefe de Operaciones aclaró que, si bien la zona tuvo antecedentes de hechos delictivos en el pasado, no era habitual este tipo de episodios en la actualidad. “Puntualmente veníamos sin esta clase de delitos”, concluyó.