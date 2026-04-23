Recuperaron una moto robada que era trasladada con la alarma activada en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Tras un llamado al 911, la Policía halló una motocicleta sustraída que había sido abandonada en un baldío de Paraná. El vehículo fue secuestrado y será devuelto a su dueño.
El robo de motocicleta en Paraná motivó un operativo policial tras un llamado al 911 que alertó sobre dos individuos que sustraían un rodado con la alarma activada en la intersección de calles Artigas y Miguel David, de la capital entrerriana.
Minutos después, una nueva comunicación indicó que la motocicleta había sido abandonada en la zona de Miguel David y Las Vías, lo que permitió orientar la búsqueda de los efectivos.
Ante esta situación, el personal policial desplegó un rastrillaje en el área para dar con el vehículo denunciado como robado.
Hallazgo y restitución del rodado
Durante el operativo, los uniformados lograron localizar la motocicleta oculta entre la maleza y cubierta con cartones, en un intento por evitar su detección. Tras el hallazgo, se dio intervención al fiscal de turno, quien dispuso el secuestro formal del rodado.
Finalmente, se ordenó la restitución del vehículo a su propietario, en el marco de las actuaciones judiciales correspondientes.