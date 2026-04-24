“Es un caso que tiene particularidades extrañas”, dijo abogado de madre de joven fallecido

Kevin Benegas, de 24 años, fue encontrado muerto el 9 de agosto de 2024 en un predio rural del paraje Las 14 del departamento Federación. La investigación judicial avanzó bajo la hipótesis de muerte por autodeterminación. Sin embargo, su madre, Isabel, aseguró que recién fue notificada del fallecimiento en abril de 2025, lo que motivó una serie de cuestionamientos sobre el procedimiento.

La familia es oriunda de La Matanza, provincia de Buenos Aires, y viajó a Entre Ríos para interiorizarse sobre la causa. Desde entonces, la mujer expresó dudas sobre las circunstancias del hecho y sobre el tratamiento que recibió el cuerpo, ya que, según indicó, fue entregado a una persona distinta y posteriormente enterrado. En ese marco, el abogado penalista Marcelo Urra se incorporó como asesor legal de la familia, junto al letrado local Juan Manuel Labriola.

Urra señaló a Radio Chajarí que fue recibido por la Fiscalía de Chajarí en una reciente visita, pese a no estar matriculado en la provincia. En relación al expediente, sostuvo que se trata de “un caso que tiene particularidades bastante extrañas”.

Dudas sobre las pericias y el arma

El letrado explicó que presentó un escrito solicitando nuevas medidas y que analizó distintas pruebas, entre ellas pericias balísticas, imágenes del lugar del hallazgo y la autopsia. En ese sentido, indicó que el impacto de bala presentaba un orificio de entrada en la sien derecha, pero Kevin era diestro, aunque también se detectaron elementos en ambas manos.

Asimismo, afirmó que no se encontraron registros sobre el arma utilizada y planteó interrogantes sobre su procedencia y las circunstancias en que el joven accedió a ella. “No encontré en la causa que hubiera otra persona, pero el hostigamiento no necesariamente es presencial, también puede ser psicológico”, expresó.

Otro aspecto que generó inquietud fue el acta de entrega del cuerpo, fechada el 10 de agosto de 2024, en la que figura como receptor un hombre de 39 años, quien aparece como progenitor. Según Urra, la madre del joven manifestó no conocer a esa persona.

Elementos bajo análisis y nuevas líneas

En cuanto a otras pruebas, el abogado detalló que el teléfono celular de Kevin permanece bajo custodia de la Fiscalía. Además, mencionó la existencia de conversaciones con un amigo, quien fue propuesto como testigo, que podrían aportar información relevante sobre el arma.

Por otra parte, confirmó que se conservan muestras biológicas del joven -sangre, piel y orina- bajo resguardo judicial, lo que podría ser clave para eventuales pericias complementarias.

La investigación continúa en curso mientras la familia insiste en esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte del joven.