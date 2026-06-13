Financiamiento para viajes de egresados: detalles del plan con cuotas sin interés

El Banco Nación presentó una nueva propuesta de financiamiento destinada a los viajes de egresados de estudiantes de nivel primario y secundario en todo el país. La iniciativa contempla alternativas de pago mediante tarjetas de crédito y préstamos personales, con el objetivo de facilitar el acceso al turismo estudiantil para las familias argentinas.

La propuesta forma parte del programa "Viajá+" y fue incluida dentro de la campaña de Turismo Invierno 2026. Según el documento institucional, el plan está orientado específicamente a la promoción del turismo de egresados en la República Argentina.

El esquema permitirá financiar paquetes turísticos contratados con operadores habilitados, ofreciendo distintas modalidades según las necesidades de cada familia.

Cuotas sin interés con tarjeta de crédito

Una de las alternativas previstas es el financiamiento mediante tarjetas de crédito del Banco Nación. En este caso, los beneficiarios podrán acceder a planes de 3, 6, 12 y hasta 18 cuotas sin interés para el pago de los viajes de egresados.

La propuesta está dirigida tanto a estudiantes que finalizan la escuela primaria como secundaria, y busca reducir el impacto económico que suele representar este tipo de viajes para las familias.

Para acceder al beneficio, los responsables deberán gestionar una tarjeta de crédito del Banco Nación a través de la aplicación BNA+, sujeta a evaluación crediticia. Luego podrán seleccionar el plan de cuotas disponible y efectuar el pago mediante el operador turístico adherido.

Préstamos personales de hasta $5 millones

La segunda opción consiste en una línea de préstamos personales especialmente diseñada para financiar viajes de egresados. El programa prevé créditos de hasta 5 millones de pesos, con una tasa nominal anual (TNA) del 40%.

Los préstamos podrán devolverse en 9, 12, 15 o 18 cuotas fijas y estarán disponibles tanto para clientes como para personas que no operen habitualmente con la entidad bancaria.

La solicitud será completamente digital y podrá realizarse a través de la aplicación BNA+, aunque estará sujeta a análisis crediticio. Además, los fondos deberán destinarse exclusivamente a servicios de turismo nacional.

Cómo funcionará el sistema

El Banco Nación estableció que los viajes deberán contratarse con operadores turísticos habilitados conforme a la normativa vigente. Una vez seleccionado el paquete y aprobado el financiamiento, los fondos serán acreditados para concretar la operación.

La propuesta también contempla mecanismos específicos para que agencias y operadores turísticos puedan adherirse al programa, facilitando la comercialización de los viajes estudiantiles bajo estas modalidades de financiamiento.

Con esta iniciativa, la entidad bancaria busca ampliar las herramientas de acceso al turismo estudiantil y ofrecer opciones de pago más flexibles para uno de los gastos más significativos que afrontan las familias durante la etapa escolar.