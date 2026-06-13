Capibaras no pudo con Pampas y quedó eliminado del Súper Rugby Américas

Pampas avanzó a la final del Súper Rugby Américas después de vencer por 19 a 11 a Capibaras en San Isidro y se medirá con Dogos en Córdoba el próximo viernes 19 de junio.
Con un try de Lucas Marguery a los 56 minutos y cinco penales de Estanislao Renthel a los 15, a los 23, a los 35 y a los 68, además de la conversión post try, Pampas dejó en el camino un gran escollo pero saldrá de Buenos Aires para buscar el título en la ciudad de Córdoba ante el mejor equipo de la fase regular.
Capibaras había mantenido el duelo en el primer tiempo muy parejo con dos penales convertidos por Ignacio Dolgani pero se cayó en la segunda parte y ni el try de Bautista Grenon le permitió acortar una distancia significativa en el marcador.
En una primera etapa cerrada, sin tries y con numerosas imprecisiones, Estanislao Renthel fue clave con su efectividad a los palos para darle ventaja a los bonaerenses, que se fueron al descanso arriba por 9-6. Ambos equipos sufrieron además una amonestación por juego imprudente.
En el complemento el trámite siguió siendo trabado, hasta que Lucas Marguery encontró un hueco en la defensa rival y apoyó el único try de Pampas.
Con una defensa sólida y un alto nivel de tackle, el equipo dirigido por Juan Manuel Leguizamón sostuvo la diferencia. Aunque Capibaras descontó sobre el final mediante Bautista Grenón al aprovechar la amarilla a Enzo Moresco, no le alcanzó para revertir el resultado.
Con este triunfo, Pampas avanzó a la final y se enfrentará a Dogos XV, que venció 35-13 a Tarucas, en un encuentro decisivo que se disputará el próximo viernes 19 a las 20 en Córdoba Athletic.
Esta será una reedición de la final de 2024, ganada por Dogos XV por 37-23, en donde los cordobeses buscarán su segundo título, mientras que Pampas intentará conseguir la primera consagración de su historia.