Madre niega la versión de suicidio de su hijo y exige el esclarecimiento de su muerte

La familia de Kevin Benegas se reunirá este lunes frente a la Fiscalía de Chajarí para pedir justicia y explicaciones sobre la muerte del joven de 24 años y oriundo de Buenos Aires, ocurrida en agosto de 2024 en una vivienda de Paraje Las 14 en el departamento Federación, y de la cual recién tuvo su confirmación, en abril del año siguiente. Desde Fiscalía expresaron a su familia que fue un suicidio, pero ellos no lo creen.

“Yo pido justicia” dijo Isabel, su mamá, en diálogo con Radio Chajarí. Contó que no se encuentra conforme con la investigación que se está realizando en torno al caso de la muerte de su hijo. Este martes el joven cumpliría 26 años de edad.

“A mí me dijeron que mi hijo se quitó la vida y hasta el día de hoy, yo no creo eso (…). La fiscal quería cerrar la causa, pero mi abogado le dijo que no y voy a pedir hablar con ella”, agregó.

El abogado de la familia Benegas es Juan Manuel Labriola.

“Le pido a la gente de Chajarí que me acompañe en esta lucha, yo pido justicia y no voy a parar, no tengo miedo. A mi hijo ya no me lo devuelven pero quiero saber que pasó”, expresó en otro tramo de la nota.

Isabel expone que la declaración del hombre que era el patrón de su hijo no coincide con lo que le dijo a ella. En el mismo sentido, dijo que este hombre no quiere hablar con la familia, les dijo que si desean hablar con él, lo deben haber mediante su abogado.

Sobre el caso Kevin Benegas

Kevin se había trasladado desde La Matanza a Paraje Las 14 luego de conseguir trabajo en un establecimiento rural; había sido contratado como cuidador y se encontraba ilusionado con su nueva fuente laboral. Había comprado un caballo, ahorraba dinero y soñaba con tener su propio vehículo.

El 8 de agosto de 2024, el joven mantuvo su último contacto con su madre durante la mañana y más tarde habló con su hermana; en esas conversaciones, el joven manifestó estar conforme con su nuevo trabajo.

El 11 de agosto, Isabel intentó comunicarse nuevamente con su hijo, pero el mensaje no fue entregado. A partir de ese momento comenzó a realizar gestiones para conocer su paradero. Según relató, primero se comunicó con dependencias policiales de Chajarí, donde le indicaron que debía realizar la denuncia en Buenos Aires, ciudad donde residía previamente el joven.

Luego, en una comisaría de Buenos Aires le indicaron que debía hacer el pedido en Chajarí, ya que el último domicilio del joven estaba en Entre Ríos.

Recién en abril de 2025, la familia supo de la muerte de Kevin. Ninguna autoridad ni policial ni judicial notificó a la familia porque, según fundamentaron, el joven ya era mayor de edad.

De entonces, la madre de Benegas expresó las dudas de su muerte por presunta autoderminación. “Me dijeron que la causa de muerte fue un disparo en la sien izquierda y mi hijo era derecho. ¿Cómo lo hizo?”, cuestionó.

Según el relato de la familia, el cuerpo presentaba un orificio de bala en el costado izquierdo (Kevin era diestro) y fue encontrado semidoblado, con el torso hacia el baño y las piernas afuera, una posición que no coincide con la mecánica de un suicidio.

También indicó que vecinos del lugar le señalaron que el joven se mostraba contento y que no habrían escuchado disparos el día del hecho.