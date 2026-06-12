Buscan a un hombre de 45 años que se ausentó de su hogar en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
La Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná solicitó colaboración para localizar a Fabricio Enrique Reicher, quien fue visto por última vez el jueves por la noche al retirarse de su domicilio.
Buscan a un hombre de 45 años cuya desaparición fue reportada ante las autoridades de Paraná. Desde la Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes solicitaron la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Fabricio Enrique Reicher.
Según se informó oficialmente, el hombre se habría retirado de su vivienda ubicada en calle Garrigó de la capital entrerriana alrededor de las 20 del jueves. Desde ese momento no volvieron a tener comunicación con él.
La situación motivó la activación de un pedido de localización y difusión de sus características físicas.
Características y vehículo
Reicher es de contextura robusta, mide aproximadamente 1,83 metros, tiene tez blanca, cabello corto, ojos marrones y barba negra con canas. Además, se indicó que no posee tatuajes.
Al momento de ausentarse vestía pantalón azul de gimnasia y una campera polar color verde. Asimismo, se trasladaría en su vehículo particular, una Honda CRV gris, dominio HFQ-174.
Cualquier información que permita establecer su paradero puede ser comunicada al 911, a la Mesa de Información Permanente del Poder Judicial o a la Comisaría Décima de Paraná.