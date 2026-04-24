Un niño de 8 años fue mordido de gravedad por un perro e intervenido quirúrgicamente

El ataque de perro que conmociona a la ciudad de Concordia ocurrió durante la tarde del jueves 23 de abril, entre las 14 y las 15, en inmediaciones de calle 2 de Abril al 1000, cerca de Sargento Cabral. Según las primeras informaciones, el niño fue sorprendido por un animal —que sería de raza pitbull o similar— que lo mordió en la zona del rostro, provocándole heridas de gravedad.

Tras el violento episodio, el menor fue trasladado de urgencia al hospital Delicia Concepción Masvernat. La escena generó conmoción entre vecinos de la zona.

De acuerdo al parte médico oficial, el pequeño presentaba “mordedura de can en región parietal izquierda y amputación parcial de dedo pulgar izquierdo”, lo que motivó la intervención del equipo de salud.

Una intervención clave para salvar su vida

Alrededor de las 2, el niño ingresó al quirófano, donde fue sometido a una intervención que se extendió durante varias horas. Fuentes médicas indicaron que la operación permitió reconstruir parte del rostro afectado, especialmente en la zona cercana al oído, una de las más comprometidas por el ataque, según publicó Diario Río Uruguay.

Tras la intervención, el paciente evolucionaba favorablemente, aunque continuará internado bajo observación médica.

Investigación en curso y pedido de responsabilidad

En paralelo al proceso médico, se inició una investigación para determinar la procedencia del animal involucrado. Hasta el momento, no se ha confirmado si se trata de un perro callejero o si pertenece a algún vecino de la zona, lo que será clave para definir eventuales responsabilidades.

Desde la Comisaría Octava informaron que la madre del menor fue invitada a radicar la denuncia correspondiente, paso fundamental para avanzar en la investigación y esclarecer lo ocurrido.