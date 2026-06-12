Estafa millonaria en Chajarí: compraron materiales y aberturas con cheques adulterados

Una investigación por una presunta estafa millonaria mantiene en alerta a comerciantes de Chajarí, luego de que se detectara la utilización de cheques adulterados para adquirir materiales de construcción y aberturas por importantes sumas de dinero.

El caso comenzó a ser investigado tras una denuncia radicada el pasado 9 de junio, cuando un hombre realizó una compra en un corralón de la ciudad utilizando un cheque que posteriormente fue detectado como adulterado.

Según la información policial, mediante esa operación logró retirar elementos de construcción por un monto cercano a los 5,5 millones de pesos.

Intentó concretar una segunda compra

La maniobra salió a la luz este jueves por la tarde cuando el mismo hombre regresó al comercio con la intención de realizar una nueva compra.

De acuerdo con la denuncia, el sospechoso presentó otro cheque por una suma estimada en siete millones de pesos para adquirir más mercadería.

Sin embargo, el propietario del corralón advirtió la situación y dio aviso inmediato a la Policía, lo que permitió iniciar una intervención que derivó en nuevos hallazgos.

Los efectivos identificaron a un hombre mayor de edad que se encontraba vinculado al traslado de los materiales adquiridos anteriormente.

Recuperaron materiales en Concordia

Durante las actuaciones, el hombre explicó que había sido contratado por una supuesta empresa constructora para trasladar los productos hacia una vivienda ubicada en Colonia La Criolla, departamento Concordia.

A partir de esa información, personal de Investigaciones de Chajarí y de la Jefatura Departamental Concordia se dirigió hasta el inmueble señalado.

En el lugar fueron recuperados de manera voluntaria todos los materiales adquiridos en el corralón mediante la operación denunciada.

Se trataba de elementos para cielorrasos que habían sido comprados con el cheque que originó la investigación.

También hallaron aberturas por más de $9 millones

Durante el procedimiento, los investigadores detectaron además una importante cantidad de aberturas de aluminio recientemente adquiridas. Según se constató, la mercadería tenía un valor superior a los nueve millones de pesos y también provenía de un comercio de Chajarí.

Al ser consultado por la Policía, el propietario del local reconoció la operación comercial y advirtió que el cheque utilizado para concretar la compra también presentaba irregularidades.

Ante esta situación, radicó la correspondiente denuncia por estafa y se sumó a la investigación judicial. Con los nuevos elementos incorporados a la causa, la Fiscalía interviniente dispuso el secuestro de todas las aberturas y de los materiales recuperados.

La mercadería quedó depositada en dependencias policiales para avanzar con las actuaciones correspondientes y posteriormente ser restituida a sus propietarios.