Engañaron a una jubilada con una falsa gestión de ANSES y le llevaron sus ahorros en dólares

Una jubilada de 87 años fue víctima de una estafa bajo la modalidad conocida como cuento del tío, luego de que delincuentes se hicieran pasar por trabajadores de ANSES para engañarla y apoderarse de una importante suma de dólares que guardaba en su vivienda.

El hecho ocurrió durante la mañana del lunes en una casa ubicada en la ciudad de Santa Fe y comenzó con una llamada telefónica que aparentaba provenir de un organismo oficial.

Según trascendió, la jubilada fue contactada por una persona que le aseguró que era necesario cambiar dólares por una supuesta actualización relacionada con la circulación de billetes. Los estafadores argumentaron que algunos ejemplares dejarían de tener validez y que debían ser reemplazados.

Cómo fue el engaño

Minutos después de la comunicación telefónica, un hombre se presentó en el domicilio de la mujer y afirmó ser un contador vinculado a la familia.

Para generar confianza, realizó anotaciones, solicitó información y pidió ver parte del dinero con el argumento de verificar numeraciones y completar supuestos trámites administrativos.

Lugar del hecho en Santa Fe.

De acuerdo con el relato de familiares a medios santafesinos, la maniobra fue desarrollada sin violencia y con un alto grado de planificación, lo que permitió que el delincuente obtuviera los ahorros de la víctima en pocos minutos.

Una maniobra que duró menos de una hora

La secuencia se desarrolló en un corto lapso de tiempo. Tras la llamada inicial, el falso gestor logró concretar la estafa y abandonar el lugar antes de que la familia advirtiera lo ocurrido.

Los allegados de la jubilada señalaron que los delincuentes suelen aprovechar situaciones de nerviosismo y urgencia para convencer a sus víctimas de realizar acciones que normalmente no aceptarían.

Además, remarcaron que este tipo de engaños continúa registrándose pese a las reiteradas campañas de prevención impulsadas por organismos públicos y fuerzas de seguridad.