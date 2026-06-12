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Haciendo Comunidad Infraestructura escolar

Con una inversión de $31 millones, mejoraron una escuela de Feliciano

Los trabajos permitieron mejorar las condiciones de seguridad, accesibilidad y funcionamiento del nivel inicial de la Escuela Normal Superior Ramón de la Cruz Moreno.

12 de Junio de 2026
Escuela Feliciano.
Escuela Feliciano.

Los trabajos permitieron mejorar las condiciones de seguridad, accesibilidad y funcionamiento del nivel inicial de la Escuela Normal Superior Ramón de la Cruz Moreno.

El Gobierno de Entre Ríos informó la finalización de una serie de obras de refacción y accesibilidad en una institución educativa de Feliciano, con una inversión superior a los 31 millones de pesos provenientes del tesoro provincial.

 

Las tareas se desarrollaron en el nivel inicial de la Escuela Normal Superior Ramón de la Cruz Moreno, ubicada en San José de Feliciano, y tuvieron como objetivo mejorar las condiciones edilicias del establecimiento.

 

 

Según se indicó, la intervención alcanzó una superficie de 124 metros cuadrados y contempló diversas mejoras vinculadas a la seguridad, la accesibilidad y la funcionalidad de los espacios.

 

Mejoras en aulas y espacios comunes

 

Entre los trabajos ejecutados en la escuela de Feliciano se incluyeron reparaciones de pisos y contrapisos, colocación de zócalos y revestimientos, arreglos en muros y revoques, además de tareas de pintura.

 

Las mejoras también abarcaron el portal de acceso y el Salón de Usos Múltiples (SUM), sectores utilizados diariamente por alumnos y docentes.

 

Escuela Feliciano.
Escuela Feliciano.

 

Asimismo, se construyeron veredas perimetrales y se realizaron tareas de restauración en rejas y portones para reforzar la seguridad del edificio escolar.

 

Las obras buscaron optimizar las condiciones generales del establecimiento y brindar espacios más adecuados para el desarrollo de las actividades educativas.

 

Incorporaron una rampa de accesibilidad

 

Uno de los aspectos centrales del proyecto fue la ejecución de trabajos destinados a mejorar la accesibilidad de la comunidad educativa.

 

 

En ese marco, se construyó una rampa para personas con discapacidad, permitiendo un ingreso más seguro e inclusivo a la institución de Feliciano.

 

Además, se realizaron reparaciones en artefactos sanitarios y se renovó parte de la red de desagües pluviales para evitar anegamientos en distintos sectores del predio.

Estas intervenciones apuntan a garantizar mejores condiciones de uso tanto dentro como fuera del edificio escolar.

Temas:

Feliciano escuela
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