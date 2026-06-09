Se conocieron las ofertas para ejecutar mejoras sanitarias y edilicias en escuela de Ceibas

Se llevó adelante la apertura de sobres para la ejecución de obras de mejoras sanitarias y edilicias en la escuela NINA N° 12 Wolf Schcolnik, de la localidad de Ceibas. Beneficia a cerca de 250 estudiantes.
La obra contempla la renovación integral del sistema sanitario, mejoras edilicias y el reemplazo de tanques de agua. La inversión oficial supera los 42 millones de pesos. A la escuela asisten 247 estudiantes de la localidad de Ceibas, departamento Islas del Ibicuy.
El Gobierno de Entre Ríos, a través del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura, llevó adelante la apertura de sobres para la ejecución de obras de mejoras sanitarias y edilicias en la escuela NINA N° 12 Wolf Schcolnik, de la localidad de Ceibas. La intervención permitirá optimizar las condiciones de funcionamiento del establecimiento, garantizando espacios más seguros, saludables y adecuados para el desarrollo de las actividades educativas.
La escuela, que tiene 100 años de trayectoria, constituye un espacio de referencia para la comunidad educativa local. Los trabajos previstos permitirán resolver problemáticas sanitarias y edilicias que afectan el normal funcionamiento del establecimiento, mejorando las condiciones de seguridad e higiene para estudiantes, docentes y personal de la institución.
Al respecto, el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, destacó que la obra forma parte de una planificación sostenida para fortalecer la infraestructura educativa en toda la provincia. "Esta intervención dará respuesta a una necesidad prioritaria de la comunidad educativa de Ceibas y mejorará sustancialmente la calidad de los servicios esenciales dentro de la institución", señaló.
La obra cuenta con un presupuesto oficial de 42.956.447 pesos y un plazo de ejecución de 60 días corridos. Durante la apertura se presentaron las siguientes ofertas: Gómez Nelson Eladio y Gette José Antonio.
La intervención contempla la ejecución de una nueva instalación sanitaria, incluyendo cámaras de inspección, cámara séptica y pozo absorbente, con el objetivo de reemplazar el sistema actual, que se encuentra colapsado y genera riesgos sanitarios para quienes concurren al establecimiento. Además, se renovarán los piletones del sector cocina y se realizarán reparaciones generales para optimizar su funcionamiento cotidiano.
Asimismo, se ejecutará una nueva red presurizada de agua fría para abastecer de manera directa al sector de cocina, garantizando el acceso a agua potable. También se reemplazarán los tanques de reserva existentes, actualmente construidos en asbesto cemento, por nuevos sistemas acordes a la normativa vigente. Estas mejoras contribuirán significativamente a las condiciones de salubridad y al correcto desarrollo de las actividades educativas en el establecimiento.
Del acto participaron la diputada provincial del departamento Islas del Ibicuy, Erica Vilma Vazquez, y el director de la Unidad de Proyectos Generales, Diego Romero.