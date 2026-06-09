El hospital de Larroque refuerza su capacidad operativa con un nuevo grupo electrógeno

El hospital San Isidro Labrador de Larroque puso en funcionamiento un nuevo grupo electrógeno automatizado, una incorporación que busca garantizar la continuidad de la atención médica y el funcionamiento de los servicios esenciales ante posibles cortes de energía.

La obra demandó una inversión superior a los 21 millones de pesos y forma parte de las acciones impulsadas por el Gobierno de Entre Ríos para fortalecer la infraestructura y el equipamiento de los establecimientos sanitarios de la provincia.

Un respaldo clave para el funcionamiento del hospital

El nuevo sistema permitirá mantener operativos los sectores críticos del hospital de Larroque ante cualquier interrupción del suministro eléctrico, mejorando las condiciones de seguridad para pacientes y trabajadores.

El ministro de Salud de Entre Ríos, Daniel Blanzaco, destacó la importancia de la incorporación y sostuvo: "Estamos trabajando de forma permanente para mejorar las condiciones edilicias y el equipamiento de los hospitales y centros de salud de toda la provincia".

Asimismo, remarcó que el nuevo equipamiento resulta fundamental para que el establecimiento pueda garantizar una atención continua y segura.

Más tecnología para la atención sanitaria

Por su parte, el director del hospital, Gerardo Romani, señaló que la incorporación del grupo electrógeno representa "una mayor seguridad y respaldo tecnológico de vanguardia para cuidar a los pacientes y brindar mejores condiciones de trabajo al equipo de salud".

Además, destacó el trabajo conjunto realizado para concretar el proyecto y valoró la participación del personal del hospital y de la Asociación Amigos del Hospital.

"Es un logro más que refleja una gestión activa y el trabajo mancomunado entre el personal de nuestro hospital y la incansable labor de la Asociación Amigos del Hospital", afirmó.

Una inversión superior a los 21 millones de pesos

Desde el establecimiento precisaron que la adquisición del grupo electrógeno demandó una inversión superior a los 15 millones de pesos.

A esa cifra se sumaron otros 3 millones de pesos destinados al montaje del equipo y aproximadamente 2,5 millones para la incorporación de un sistema de transferencia automática, que permite detectar fallas en el suministro eléctrico y activar el generador sin necesidad de intervención manual.

De esta manera, el hospital de Larroque cuenta ahora con una herramienta clave para sostener la atención sanitaria en situaciones de emergencia y garantizar el funcionamiento de sus servicios las 24 horas.