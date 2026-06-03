Invirtieron más de $30 millones en obras para una escuela rural de Federal

El Gobierno provincial ejecutó una serie de obras de infraestructura en una escuela rural del departamento Federal, con una inversión superior a los 30 millones de pesos destinada a mejorar las condiciones edilicias y sanitarias del establecimiento.

Los trabajos se llevaron adelante en la escuela N° 32 Brigadier Manuel Antonio Urdinarrain, ubicada en la zona rural de Don Gonzalo, distrito Achiras. La intervención fue realizada a través del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura, en el marco del plan de mejoras destinado a instituciones educativas entrerrianas.

La institución tiene alrededor de 50 años de antigüedad y cumple un rol central para familias de distintos parajes de la zona. Además del dictado de clases, el establecimiento brinda servicio de comedor escolar para los estudiantes que asisten diariamente.

Las obras realizadas en la escuela

Según se informó oficialmente, la inversión provincial alcanzó casi los 31 millones de pesos. Uno de los principales trabajos fue la perforación de un nuevo pozo de agua debido a problemas de contaminación y acumulación de arena registrados en el sistema anterior.

También se concretó el reemplazo de cañerías y la adecuación del sistema de distribución hacia el edificio escolar. La superficie total intervenida fue de 123 metros cuadrados.

Escuela rural de Federal.

Las tareas incluyeron además la reparación del sistema sanitario cloacal, reconstrucción de tapas de cámaras de inspección, limpieza y desagote de instalaciones, junto con mejoras en el sistema eléctrico del establecimiento.

La importancia de la intervención

El ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, destacó que este tipo de intervenciones permiten resolver situaciones urgentes vinculadas al funcionamiento de las escuelas rurales.

“Estas obras de emergencia permiten atender situaciones urgentes y hacen posible que los chicos puedan aprender en espacios seguros, adecuados y funcionales”, señaló el funcionario.

Además, remarcó que las mejoras resultaban prioritarias debido a que los problemas existentes afectaban directamente la calidad del agua y las condiciones sanitarias para quienes concurren a la institución educativa de Federal.

La obra también contempló reparaciones de revoques, intervenciones en sanitarios y cocina, ajustes de aberturas y tareas sobre la cubierta del techo, con el objetivo de mejorar las condiciones generales del edificio escolar.