Pondrán en valor el edificio del Registro Civil de Nogoyá con una inversión millonaria

El Gobierno de Entre Ríos anunció una obra de puesta en valor del edificio del Registro Civil de Nogoyá, con el objetivo de mejorar las condiciones de funcionamiento, accesibilidad y atención al público.

La intervención se desarrollará en el inmueble ubicado sobre calle Quiroga y Taboada 960 y contemplará trabajos destinados tanto a optimizar la infraestructura como a preservar documentación fundamental para la comunidad.

Según se informó, el acto de apertura de sobres se realizará el próximo 3 de junio bajo la modalidad de concurso de precios y la obra tendrá un presupuesto oficial de 77.542.416 pesos.

Qué trabajos realizarán en el Registro Civil

Las tareas previstas abarcarán una superficie cercana a los 300 metros cuadrados dentro del edificio del Registro Civil de Nogoyá.

Entre las principales intervenciones se encuentra la reconstrucción de la red de agua potable, actualmente afectada por instalaciones deterioradas y obsoletas.

Además, se ejecutarán reparaciones en sectores sanitarios y espacios de circulación, junto con mejoras en la instalación eléctrica del edificio.

También se realizarán trabajos en el subsuelo para evitar inundaciones y acondicionar el sector destinado al archivo documental. Como parte de la obra, se construirá además una rampa de hormigón armado para mejorar la accesibilidad.

“Mejorar las condiciones de atención”

El ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, señaló que estas intervenciones forman parte de una planificación orientada a fortalecer la infraestructura pública provincial.

“Estas intervenciones forman parte de una planificación de obras orientada a fortalecer la infraestructura de los edificios y hacer posibles espacios más seguros y sobre todo con accesibilidad para la atención de los entrerrianos”, afirmó.

En esa línea, destacó que la obra permitirá resolver problemas estructurales que afectan el funcionamiento diario del Registro Civil de Nogoyá y preservar documentación esencial para la comunidad.

El objetivo de modernizar las oficinas públicas

Por su parte, el secretario de Justicia, Julián Maneiro, sostuvo que desde el Gobierno provincial vienen trabajando para mejorar las condiciones de trabajo dentro de las oficinas públicas.

“Venimos llevando adelante acciones tendientes a mejorar las condiciones de trabajo de nuestro personal y así brindar un mejor servicio a la comunidad”, expresó.

A su vez, el director del Registro Civil, Luciano Fettolini, remarcó la importancia de la obra y aseguró que permitirá optimizar la calidad de atención para los vecinos de Nogoyá, además de garantizar la conservación de documentos históricos de la ciudad.