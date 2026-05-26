Anunciaron un nuevo plan de viviendas para Larroque financiado por la provincia

El gobierno de Entre Ríos anunció la licitación para la construcción de nuevas viviendas en Larroque, departamento Gualeguaychú, en el marco del programa provincial Ahora Tu Hogar.

La iniciativa será ejecutada por el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) y contempla la construcción de 18 unidades habitacionales destinadas a familias de la localidad.

Según se informó oficialmente, las obras demandarán una inversión superior a los 1.550 millones de pesos y la apertura de ofertas económicas se llevará adelante el próximo 25 de junio en la sede del organismo provincial.

Cómo serán las nuevas viviendas

Las viviendas proyectadas para Larroque serán del tipo dúplex y tendrán un plazo estimado de ejecución de 15 meses desde el inicio de los trabajos.

Desde el IAPV indicaron que las unidades forman parte de las políticas habitacionales impulsadas por la provincia para ampliar el acceso a la vivienda propia en distintas localidades entrerrianas.

El presidente del organismo, Manuel Schönhals, destacó la importancia de este tipo de obras para las familias que esperan acceder a una solución habitacional.

“Brindar soluciones habitacionales a la gente es uno de los actos que más dignifica a la gestión pública”, expresó el funcionario al referirse al proyecto que se desarrollará en Larroque.

Proyecto de vivienda en IAPV en Larroque.

Además, sostuvo que la construcción de viviendas permite fortalecer el arraigo y evitar que muchas familias deban emigrar hacia grandes centros urbanos en busca de mejores oportunidades.

El objetivo del programa provincial

Desde el gobierno provincial remarcaron que el programa Ahora Tu Hogar busca sostener la ejecución de obras habitacionales con financiamiento propio en distintos puntos de Entre Ríos.

En ese marco, las nuevas viviendas previstas para Larroque apuntan a responder a la demanda existente en la localidad y mejorar las condiciones de acceso a la vivienda.

Schönhals aseguró además que este tipo de proyectos “permitirán cambiar la vida de muchas familias que están esperando tener su casa propia”.

El funcionario también remarcó que las obras representan una mejora directa en la calidad de vida y en el bienestar de niños y familias beneficiarias.

La apertura de sobres con las propuestas económicas está prevista para el 25 de junio a las 10 en la sede del IAPV, donde quedará formalmente iniciado el proceso licitatorio para la construcción de las nuevas unidades habitacionales en Larroque.