Mataron a un policía federal durante un tiroteo y otro agente resultó herido

Un efectivo de la Policía Federal Argentina murió tras ser baleado durante un procedimiento en un pasillo de Villa Banana, en Rosario. Otro agente resultó herido, mientras que un civil fue hospitalizado y una persona quedó detenida en el marco de la investigación.
El asesinato de un policía federal en Rosario conmocionó este jueves por la noche a las fuerzas de seguridad y motivó un amplio despliegue policial en el barrio Villa Banana. El hecho ocurrió en un pasillo ubicado en la zona de Gutenberg y Gálvez, donde dos efectivos de la Policía Federal Argentina realizaban tareas vinculadas al Plan Bandera cuando fueron atacados a balazos.
La víctima fatal fue identificada como Rodolfo Manfredi, de 30 años, quien recibió un disparo en el tórax y falleció a raíz de la gravedad de las heridas. Su compañero también resultó lesionado al recibir un impacto de bala en el abdomen y debió ser sometido a una intervención quirúrgica en el Hospital Italiano de Rosario. Según los primeros reportes médicos, permanece estable aunque con pronóstico reservado.
La investigación quedó a cargo de la fiscal María Laura Riccardo, quien trabaja para determinar las circunstancias exactas en las que se produjo el ataque y establecer las responsabilidades penales de los involucrados, publicó Rosario 3.
Cómo ocurrió el ataque
De acuerdo con las primeras informaciones, el episodio se produjo entre las 22.30 y las 23 horas. Los agentes se encontraban sin uniforme y sin chalecos identificatorios, presuntamente realizando tareas de vigilancia o inteligencia en el marco de operativos de seguridad desplegados en la ciudad.
Las versiones iniciales indican que los policías intentaron identificar a un grupo de personas que se encontraba en un pasillo interno del barrio. En ese contexto se habría producido un intercambio de disparos que terminó con consecuencias trágicas para los efectivos federales.
Además de los policías, un hombre identificado como Luis Miguel M., de 41 años, ingresó con una herida de arma de fuego en el tórax al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez. Fue trasladado en un automóvil particular por su hermano, Juan Carlos M., quien posteriormente quedó detenido de manera preventiva por disposición judicial. En el procedimiento también secuestraron un Volkswagen Voyage negro.
Pericias y fuerte operativo de seguridad
Los peritos trabajaron durante varias horas en la escena del hecho, ubicada a unos 30 metros del ingreso al pasillo donde ocurrió el ataque. Durante las tareas investigativas también se observó una vivienda con signos de haber sido violentada, completamente revuelta y con una balanza de precisión en su interior, elemento que será analizado dentro de la causa.
Uno de los aspectos que buscan esclarecer los investigadores es la presunta sustracción del arma reglamentaria de Manfredi durante el episodio. Ese dato forma parte de las líneas de trabajo abiertas por la fiscalía.
Tras el crimen, efectivos de la Policía de Santa Fe montaron un importante operativo de custodia en la zona con escudos y armamento largo para preservar la escena y garantizar el trabajo de los peritos. En paralelo, se secuestró un Volkswagen Voyage negro para realizar distintas pericias.
La gravedad del hecho motivó además la llegada a Rosario del jefe de la Policía Federal Argentina, Alejandro Robles, y de autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación, entre ellas el secretario Martín Ferlauto, quienes mantuvieron reuniones con funcionarios locales para seguir de cerca la investigación.