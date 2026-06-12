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Policiales Violencia escolar

“Va a ser tu último día”: amenazó a una docente por reclamar las faltas de su hija en la escuela

La maestra había dejado una observación en la libreta escolar por las reiteradas inasistencias de una alumna. Tras recibir amenazas por WhatsApp, realizó la denuncia y la Justicia dictó una restricción de acercamiento contra la madre.

12 de Junio de 2026
Imagen ilustrativa.
Imagen ilustrativa.

La maestra había dejado una observación en la libreta escolar por las reiteradas inasistencias de una alumna. Tras recibir amenazas por WhatsApp, realizó la denuncia y la Justicia dictó una restricción de acercamiento contra la madre.

Un grave episodio de violencia se registró en una escuela de Santiago del Estero, donde una docente denunció haber sido amenazada por la madre de una alumna luego de realizar una observación vinculada a las reiteradas inasistencias de la menor.

 

El hecho ocurrió en un establecimiento educativo ubicado en la intersección de las calles Rivadavia y Milburg, en la capital santiagueña, y generó preocupación en la comunidad educativa por las agresiones dirigidas al personal docente.

 

Según trascendió, la maestra, de 40 años, dejó constancia en la libreta escolar sobre la importancia de que la estudiante asistiera regularmente a clases debido a las faltas acumuladas.

 

 

La amenaza tras la observación en la libreta

 

De acuerdo con la denuncia, la madre de la alumna reaccionó al recibir el mensaje y envió un audio por WhatsApp dirigido a la docente.

 

Que sea la primera y última vez que a mi hija le escribas en su evaluación que ella debe asistir a clases”, expresó la mujer en el mensaje que posteriormente quedó incorporado a la investigación.

 

Escuela en Santiago del Estero.
Escuela en Santiago del Estero.

 

La amenaza continuó con expresiones aún más intimidatorias. “Te voy a reventar la cara a piñas cuando te vea. Ya vas a ver, va a ser tu último día, así que andá avisando en tu casa”, habría manifestado.

 

Tras recibir el audio, la docente comunicó de inmediato lo sucedido a las autoridades de la escuela y decidió avanzar con una denuncia formal ante la Policía.

 

Intervino la Justicia

 

La presentación fue realizada en la Comisaría Comunitaria N° 4, que tomó intervención en el caso y elevó las actuaciones a la Justicia.

 

 

La situación generó especial preocupación debido a que la mujer denunciada reside frente al establecimiento educativo, circunstancia que incrementó el temor por posibles encuentros con la docente.

 

Luego de tomar conocimiento de los hechos, la Justicia de Santiago del Estero dispuso una restricción de acercamiento urgente por un plazo de 90 días.

Temas:

Amenaza escuela Santiago del Estero
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