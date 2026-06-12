Detuvieron a un hombre que dañó la camioneta de un familiar usando jeringas con productos químicos

La policía de La Paz detuvo a un hombre de 57 años que dañó la camioneta de un familiar utilizando una jeringa con productos químicos. Además, le secuestraron un arma y municiones.
Un hombre de 57 años quedó detenido en la localidad de La Paz tras un allanamiento en una vivienda, en el marco de una causa que investiga daños en una camioneta.
El operativo fue llevado adelante este viernes por personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Jefatura Departamental La Paz, en cumplimiento de un mandamiento judicial emitido por el Juzgado de Garantías y Transición de La Paz.
La medida se concretó en un domicilio ubicado sobre calle Dorrego, donde los efectivos procedieron a la detención del sospechoso y requisaron el inmueble.
Según informaron desde la Jefatura de Policía de La Paz a Elonce, durante el allanamiento se incautaron jeringas que contenían sustancias líquidas en su interior, envases con distintos productos químicos y un teléfono celular.
Las mismas habrían sido utilizadas para provocar daños en una camioneta, propiedad de un familiar del detenido. Al vehículo en cuestión se le levantó la pintura de la puerta y parte trasera de la caja, en el lateral izquierdo.
Asimismo, los investigadores efectuaron la constatación fotográfica de prendas de vestir que tendrían relación con la causa que motivó el procedimiento.
En el transcurso de la requisa, los uniformados también localizaron y secuestraron un arma de fuego tipo revólver calibre .22, que tenía cartuchos alojados en su tambor, además de municiones de distintos calibres.
A raíz del hallazgo del arma y las municiones, la Fiscalía en turno dispuso el inicio de una nueva causa por los presuntos delitos de portación y tenencia ilegal de arma de fuego.
Por disposición judicial, el hombre fue trasladado a la Jefatura Departamental La Paz, donde quedó alojado a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones correspondientes.