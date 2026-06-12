Un taxista asistió un parto en pleno viaje y ayudó a nacer a una bebé

La beba nació dentro de un taxi cuando ya no había tiempo de llegar al hospital Cullen de Santa Fe. “Gracias a Dios salió todo bien. La puse sobre el pecho de la mamá, la tapé con una sabanita que tenía ella y le di dos palmadas en la espalda. Ahí empezó a llorar”, contó emocionado.
Lo que comenzó como un viaje de urgencia terminó convirtiéndose en una historia que conmovió a toda Santa Fe. Daniel Aguiar, un taxista y ex integrante de la Policía de Santa Fe, asistió el nacimiento de una bebé dentro de su vehículo cuando una mujer embarazada entró en trabajo de parto y no alcanzó a llegar al hospital.
El hecho ocurrió el miércoles alrededor de las 13.30. Daniel ya había finalizado parte de su jornada laboral y se disponía a almorzar cuando recibió el llamado de un joven que necesitaba trasladar con urgencia a su madre embarazada. Sin imaginar lo que sucedería minutos después, aceptó el viaje.
“Me dijo que la mamá estaba por tener familia y le contesté que sí, que la llevaba”, relató durante una entrevista radial con Aire de Santa Fe. Al llegar al domicilio, observó que la mujer apenas podía caminar debido a las fuertes contracciones y decidió emprender rápidamente el recorrido hacia el Hospital José María Cullen.
El nacimiento dentro del taxi
Sin embargo, cuando transitaban por la zona de San Lorenzo y Jujuy, la situación se volvió crítica. La mujer le advirtió que el nacimiento era inminente. “Me parece que está saliendo”, le dijo.
Daniel detuvo el móvil 546 y, pese a no contar con formación médica específica, actuó con serenidad. “No sabía qué hacer. Una cosa es tener conocimientos y otra es estar ahí, en el momento”, recordó.
Minutos después, la bebé nació dentro del vehículo. “Gracias a Dios salió todo bien. La puse sobre el pecho de la mamá, la tapé con una sabanita que tenía ella y le di dos palmadas en la espalda. Ahí empezó a llorar”, contó emocionado.
Consultado sobre lo que sintió al escuchar el primer llanto de la recién nacida, respondió sin dudar: “Una emoción bárbara. Eso es algo increíble. No se puede explicar. Es algo grandioso”.
Una vida de servicio
Tras comprobar que tanto la madre como la bebé se encontraban en buen estado, Daniel continuó el viaje hasta el Hospital Cullen para que ambas recibieran atención médica.
Aunque trabaja como taxista desde hace apenas algunos años, antes desarrolló una extensa carrera en la Policía de Santa Fe, institución en la que prestó servicios durante 35 años. Sus últimos destinos fueron en Agrupación Cuerpos y el área de Orden Público.
A pesar de la experiencia acumulada durante décadas, aseguró que nunca había atravesado una situación semejante. “Otro capaz se desorienta. Yo no sé cómo actué. Simplemente pasó”, expresó.
La historia generó una gran repercusión entre los oyentes del programa radial. Ex compañeros de la fuerza, colegas taxistas y vecinos enviaron mensajes para felicitarlo. Incluso una mujer que estuvo presente en el hospital aseguró que la bebé se llama Azul.
Por ahora, Daniel no volvió a encontrarse con la pequeña ni con su familia, aunque espera que eso ocurra pronto. “Cómo no me va a gustar verla. Yo pienso que en cualquier momento la voy a encontrar”, afirmó.
Mientras tanto, continúa recorriendo las calles santafesinas como cada día, aunque ahora con una historia inolvidable que lo convirtió, para muchos, en un verdadero héroe.