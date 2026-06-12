Ex gobernador cordobés pidió la renuncia del Manuel Adorni

El diputado por Córdoba y exgobernador Juan Schiaretti pidió la renuncia del jefe de Gabinete de ministros, Manuel Adorni, en el marco de la presentación de su declaración jurada de bienes.

"Manuel Adorni no puede seguir siendo Jefe de Gabinete de Ministros. El Gobierno nacional no puede seguir sosteniendo la mentira ni un día más. Adorni ocupa uno de los cargos más altos de la República Argentina con rango constitucional", sentenció el exmandatario a través de una publicación en su cuenta de X.

"Adorni le mintió al pueblo argentino y mintió ante el Congreso de la Nación. El pais necesita funcionarios que digan la verdad y no ejerzan el poder para beneficio propio. Basta de encubrir y avalar mentiras", agrega.

La firma del comunicado de Schiaretti va acompañada de la de su esposa la senadora Alejandra Vigo y de los legisladores por Córdoba: Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez, Alejandra Torres, Juan Brügge y Carolina Basualdo.