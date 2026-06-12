La oposición pidió una sesión para interpelar al Jefe de Gabinete

Diputados nacionales de distintos bloques de la oposición presentaron un pedido de sesión para el próximo martes 23 de junio a las 14 con el objetivo de tratar pedidos de informes, la interpelación y pedidos de informes al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y para impulsar una moción de censura a raíz de las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito del funcionario. La solicitud se hizo luego de la presentación de la declaración patrimonial y la confesión de haber ocultado dinero en negro al fisco.

"Adorni le mintió en la cara a los 47 millones de argentinos y a los 257 diputados nacionales. Es urgente aplicar el art. 101 de la Constitución Nacional", señaló en un posteo de la red social X el bloque de Unión por la Patria, uno de los espacios que presentó la moción de censura para la remoción del ministro coordinador.

Además del bloque presidido por Germán Martínez, encabezan la convocatoria a la sesión el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, y un sector importante de Provincias Unidas, y se sumaron también con sus firmas las monobloquistas Natalia de la Sota y Marcela Pagano.

En cambio, el PRO, la UCR, Innovación Federal, Elijo Catamarca, Producción y Trabajo, el MID y Karina Banfi (Adelante Buenos Aires) eligieron no agitar las aguas con el Gobierno.

En su cuenta de la red social X, el diputado socialista de Provincias Unidas, Esteban Paulón, sostuvo que "no hay más excusas posibles" para Adorni.

"Ante las nuevas revelaciones en la causa contra Adorni por enriquecimiento ilícito, insto a las y los diputados nacionales a avanzar en la interpelación del Jefe de Gabinete y su posterior remoción por moción de censura", expresó el santafesino.

Por su parte, Pablo Juliano, también de Provincias Unidas, catalogó el 23 de junio como "el día de la revelación" porque "ese día se sabrá quiénes son los verdaderos republicanos y quiénes son los que prefieren ser socios de la impunidad".

El pedido de sesión en Diputados por parte de la oposición sucede luego de que el jefe de Gabinete anunciara en sus redes sociales que acudirá al Senado en julio.

El anuncio no conformó a nadie y hasta el PRO, un aliado natural del Gobierno, emitió un duro comunicado en el que pidió que Adorni no posponga tanto tiempo sus explicaciones ante el Congreso y se presente este mismo mes.

Lo mismo hizo la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien acaba de solicitar "en forma fehaciente y formal que (el jefe de Gabinete) se presente este mes de junio a dar su informe ante la Cámara de Senadores".

La presión de la oposición dura y también de los dialoguistas surge en medio del estallido del último escándalo que rodea a Adorni luego de que admitiera públicamente que ocultó medio millón de dólares al fisco bajo la justificación de que su familia ahorró "en negro, como todos los argentinos".

La confesión se produjo en una entrevista televisiva tras meses de postergar la presentación de su declaración jurada, en el marco de la causa penal por presunto enriquecimiento ilícito liderada por el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.

Según su descargo, el dinero proviene de una inversión privada de 200.000 dólares en Bitcoin realizada entre 2014 y 2018 que le reportó ganancias por 300.000 dólares.

Sn embargo, el archivo lo deja mal parado al jefe de Gabinete ya que aparecieron reportajes de años atrás de Adorni desaconsejando el uso de criptoactivos por su volatilidad, contradiciendo la coartada sobre su repentina fortuna.

El jefe de Gabinete, por su fuera poco, enfrenta resistencias internas dentro del oficialismo: la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, tomó distancia pública del funcionario y vinculó su conducta con una "omisión ética grave".

Tras la autoincriminación de Adorni, la Justicia Federal evalúa ampliar su imputación al delito de omisión maliciosa y falsificación de documentos públicos.

El caso acumula acusaciones por compras de varias propiedades, refacciones millonarias, viaje en el avión presidencial con su esposa a Nueva York y viajes en jet privado a Punta del Este con su familia. (NA)