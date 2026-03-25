Pitbull atacó a una nena y debieron golpearlo para que la suelte

Una nena de 6 años sufrió lesiones de consideración al ser atacada por un perro de raza pitbull. El incidente sucedió el martes por la tarde en San Cayetano al 1400, en la zona norte de Rosario.

Fuentes policiales señalaron que el ataque del animal se produjo cuando la menor, identificada como Kimberly Abigail, se encontraba jugando en la casa de una vecinita de más o menos la misma edad.

Según las primeras informaciones, en ese lugar había un perro pitbull, propiedad de los dueños de la casa, que en forma imprevista se abalanzó sobre Kimberly y comenzó a morderla.

La abuela de la nena, Tita, contó que su nieta fue a la casa de al lado a jugar con su amiguita, cuya familia es dueña del animal.

“Mi nieta estaba jugando con la nena en la casita de madera que tiene, y el perro se acercó y la mordió. La desconoció y fue mordida en varias partes”, sostuvo la mujer. De acuerdo a lo que relató, sufrió heridas en la cabeza, la cara, un brazo, piernas y cola.

Fue llevada al hospital de Niños Zona Norte en donde permanecía internada hasta hoy al mediodía. Le tuvieron que dar 6 puntos de sutura en distintas heridas.

“No la soltaba, mi hijo y dos muchachos más se metieron, pero no la quería soltar”, destacó la señora, quien recordó que el perro se crió en esa casa con esa familia desde cachorro. “Ellas siempre jugaban arriba, se ve que la desconoció en un momento de rabia o celos”, consideró sobre la conducta del can.

De acuerdo a lo que trascendió en el lugar, para poder separar al perro de la nena, al menos tres personas sofocaron al animal para que abra la boca y así, rescatarla. También, recibió un ladrillado en la cabeza. Una vez que lograron el cometido, el animal se soltó y volvió a morderla en las nalgas.

El perro recibió atención veterinaria y quedó al resguardo de familiares de los dueños. Intervino la Brigada de Rescate Animal de la Unidad Regional II. (Con información de La Capital y Rosario 3)