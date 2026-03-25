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Policiales

Secuestraron más de 25 celulares en nueva requisa sorpresiva en la cárcel de Paraná

Más de 25 teléfonos celulares y elementos estupefacientes fueron secuestrados en el marco del operativo nocturno desarrollado por personal del Servicio Penitenciario de Entre Ríos en la Unidad Penal N°1 de Paraná.

25 de Marzo de 2026
Requisa sorpresiva en la cárcel de Paraná
Requisa sorpresiva en la cárcel de Paraná

Más de 25 teléfonos celulares y elementos estupefacientes fueron secuestrados en el marco del operativo nocturno desarrollado por personal del Servicio Penitenciario de Entre Ríos en la Unidad Penal N°1 de Paraná.

Más de 25 teléfonos celulares y elementos estupefacientes fueron secuestrados en el marco del operativo nocturno desarrollado por personal del Servicio Penitenciario de Entre Ríos en la Unidad Penal N°1 de Paraná.

 

El procedimiento contó con la presencia del Subdirector Inspector General Santiago García y el Director de la Unidad Penal, Prefecto Gómez Rubén, cuya conducción directa refleja el compromiso institucional con la seguridad interna del establecimiento.

“Estas tareas son previamente coordinadas con la Dirección Principal de Cuerpo, garantizando que cada operativo se ejecute con planificación, profesionalismo y criterio institucional”, indicaron desde el Servicio Penitenciario. “Cada elemento retirado de circulación representa una amenaza neutralizada dentro del penal”, destacaron.

Requisa sorpresiva en la c&aacute;rcel de Paran&aacute;
Requisa sorpresiva en la cárcel de Paraná
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Requisa sorpresiva en la cárcel de Paraná

“Garantizar la seguridad es nuestra responsabilidad. La cumplimos las 24 horas, acorde a los lineamientos del Ministerio de Seguridad y Justicia y según lo ordenado por la Dirección General del SPER”, fundamentaron desde el organismo provincial.

 

Se recordará que, la semana pasada, en otro procedimiento en el mismo penal, también incautaron más de 20 teléfonos móviles, además de marihuana y cocaína.

Temas:

Servicio Penitenciario cárcel de Paraná requisa sorpresiva
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