Se filtraron los 18 jugadores de la Selección Argentina que estarán en el álbum del Mundial 2026

En redes sociales comenzaron a circular imágenes de la página que tendrá la Selección Argentina en el álbum oficial del Mundial 2026. La filtración mostró a los 18 futbolistas elegidos para representar al vigente campeón del mundo y rápidamente generó comentarios entre los hinchas.

Aunque Panini todavía no confirmó la fecha de salida de la colección, las fotos difundidas permitieron conocer parte de la nómina que acompañará a la Selección Argentina en una de las ediciones más esperadas por los fanáticos.

Lionel Messi volverá a ser una de las figuras centrales y sumará así una nueva presencia en el tradicional álbum mundialista.

Los jugadores que aparecen

Entre los nombres incluidos figuran Emiliano Martínez en el arco. En defensa aparecen Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico y Leonardo Balerdi.

Para la mitad de la cancha fueron seleccionados Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister. También están Nico Paz y Franco Mastantuono, dos juveniles con proyección.

Álbum Mundial 2026.

En ataque, la Selección Argentina tendrá a Messi junto a Lautaro Martínez, Julián Álvarez y Giuliano Simeone.

Los ausentes que sorprendieron

La filtración también dejó algunos nombres importantes afuera. Entre ellos sobresalen Lisandro Martínez y Thiago Almada. El defensor no logró continuidad en los últimos meses por distintas lesiones, mientras que el volante ofensivo aparece hoy como una alternativa muy considerada dentro del plantel de Lionel Scaloni.

Por eso, la ausencia de ambos en la página de la Selección Argentina fue uno de los puntos más comentados.

Hasta ahora no existe anuncio oficial sobre el lanzamiento en Argentina ni sobre el precio definitivo. Sin embargo, trascendió que podría llegar a kioscos entre fines de abril y comienzos de mayo, en la previa de la Copa del Mundo.

Como suele ocurrir en cada edición, la lista del álbum no confirma la convocatoria final, pero ya empieza a marcar el clima mundialista que rodea a la Selección Argentina.