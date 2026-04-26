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Buscan a un adolescente de 17 años que no regresó a su casa en Paraná

Se trata de Tomás Benjamín Acosta, de 17 años, quien el miércoles pasado alrededor del mediodía se habría retirado de su hogar en esta capital.

26 de Abril de 2026
Tomás Benjamín Acosta
Tomás Benjamín Acosta

Se trata de Tomás Benjamín Acosta, de 17 años, quien el miércoles pasado alrededor del mediodía se habría retirado de su hogar en esta capital.

Desde la Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná se solicitó la colaboración de la población con el fin de dar con el paradero de Tomás Benjamín Acosta, de 17 años, quien el miércoles pasado alrededor del mediodía se habría retirado de su hogar en esta capital.

Cualquier información comunicarse con el 911 o llamar a la Mesa de Información Permanente del Poder Judicial 0800 4446372.

 

Por otro lado, se informó que el menor U.S.R ya localizado, pero no se brindaron mayores precisiones sobre el hallazgo; se recordará que el adolescente de 16 años había sido visto por última vez el 22 de abril de 2026 alrededor de las 19, cuando se retiró en bicicleta de la casa de un conocido en esta ciudad.

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