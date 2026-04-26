Más de 100 adultos mayores se vacunaron contra la gripe en Centro de Jubilados de Paraná

La institución, en articulación con el Municipio, posibilitó la jornada destinada a completar esquemas de vacunación antigripal y de neumonía, en función de proteger a la población más vulnerable. Destacan la labor de agentes de salud y de la secretaría de Salud de la Municipalidad.
El Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales del Departamento Paraná, en colaboración con la Municipalidad, realizó una jornada de vacunación antigripal y de neumonía, en su sede social de calle Pellegrini 454.
La campaña estuvo destinada para socios y socias, quienes respondieron en forma masiva a la convocatoria: se estima que participaron 100 personas, quienes pudieron inmunizarse contra enfermedades estacionales, una problemática que impacta con mayor fuerza entre los adultos mayores.
Por segundo año consecutivo, el Centro articula con la secretaría de Salud de la Municipalidad una propuesta destinada a proteger los sectores con mayor probabilidad de sufrir complicaciones graves o internaciones.
Desde la conducción del Centro, representada por la presidenta Griselda Ledesma y el vice Mario Huss, agradecieron la respuesta del Municipio y en especial de la subsecretaria de Salud, Miriam Gauna.