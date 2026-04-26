Alumno que atacó a otros con una cadena no puede acercarse a la escuela y pidió el pase

El alumno que agredió con una cadena a un compañero dentro de un establecimiento educativo de Gualeguaychú no podrá acercarse a la institución por un plazo de 90 días y manifestó su intención de pedir el pase a otra escuela. El hecho ocurrió en la ESJA N°26 Anexo Gualeyán, donde asisten estudiantes mayores de edad.

El rector del establecimiento, Alejandro Guimera, explicó a Radio Máxima que la agresión se produjo durante el ingreso a clases. “Fue el lunes pasado a las 19:20 aproximadamente, cuando ingresaban a la segunda hora de clases”, señaló.

Cómo ocurrió la agresión

Según detalló el directivo, el episodio se originó tras una conversación entre estudiantes durante el recreo. “Estuvieron comentando sobre maniobras con motos. Cuando ingresan al aula, el profesor los estaba esperando y el chico reacciona y provoca a uno de los estudiantes”, relató.

En ese momento, el agresor sacó una cadena y atacó a un compañero. “Las chicas que fueron lesionadas es porque intentan interponerse, son tres estudiantes nada más. Es muy grave que ocurra dentro de un establecimiento educativo”, afirmó Guimera.

El rector aclaró que el hecho no estuvo vinculado a amenazas previas, sino a una reacción durante la discusión. Tras la agresión, el estudiante se retiró del lugar y luego regresó para comunicar que pediría el pase a otra institución.

Intervención policial y medidas judiciales

Posteriormente, el joven fue detenido por la Policía y quedó involucrado en una causa por lesiones, amenazas y daños. La Justicia dispuso una prohibición de acercamiento por 90 días a una distancia de 200 metros del establecimiento.

“En este momento tiene una prohibición judicial por 90 días para acercarse. No va a volver a la escuela”, sostuvo el rector.

Además, se implementaron medidas de seguridad en el lugar, incluyendo la presencia de un móvil policial para garantizar el cumplimiento de la restricción y brindar resguardo a la comunidad educativa.

Contexto del establecimiento

El ESJA Gualeyán funciona como un espacio educativo para personas que no finalizaron sus estudios secundarios. “Concurren alumnos mayores de 18 años, aunque están autorizados algunos menores. En ese grupo son todos mayores”, explicó Guimera.

El establecimiento cuenta con un anexo que funciona en el Centro Integrador Comunitario (CIC), creado a partir de la demanda educativa en distintos barrios. “Se creó por la necesidad del barrio, donde hay muchas personas que no han terminado el secundario”, indicó.

Asimismo, detalló que la orientación de los estudios está vinculada al turismo. “Tiene la orientación en turismo, con espacios como circuito turístico termal, y los egresados tienen una preparación especial”, agregó.

Reacciones y continuidad de las clases

El hecho generó preocupación entre docentes y estudiantes. Sin embargo, desde la institución señalaron que las clases continuaron con normalidad. “Charlamos con los estudiantes y ellos quieren seguir”, afirmó el rector.

Guimera también destacó que no se habían registrado episodios similares anteriormente dentro del establecimiento. “Dentro del establecimiento nunca había pasado, más allá de que ahora los chicos comentan que él contestaba mal”, indicó.

Finalmente, el directivo señaló que se continuará trabajando con la familia del alumno. “Ya se habló con la familia y nos vamos a reunir después de esta medida. Pasarse de escuela implica todo un protocolo”, concluyó.