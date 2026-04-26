Con una postal en bikini, Antonela Roccuzzo marcó el inicio del verano en Miami

La esposa de Lionel Messi compartió una postal en bikini amarilla tras regresar de Nueva York, donde había participado de la presentación de la nueva colección de modas.
Antonela Roccuzzo dio inicio a la temporada de verano en Miami con una imagen que captó la atención de sus seguidores en redes sociales. La esposa de Lionel Messi compartió una postal en bikini amarilla tras regresar de Nueva York, donde había participado de la presentación de la nueva colección de Tiffany & Co.
Luego de su paso por la ciudad estadounidense, Roccuzzo volvió a Miami para reencontrarse con su familia y retomar una rutina más relajada. En ese contexto, publicó una foto en la que se la vio recostada al sol sobre una reposera, luciendo un traje de baño de dos piezas en tonos amarillos con detalles blancos.
En la imagen, la empresaria apareció sonriente, cubriéndose parcialmente el rostro del sol mientras sostenía su celular para tomarse una selfie. Completó el look con gafas oscuras, en un entorno con textiles coloridos y una estética veraniega. A su lado, se observó una mesa con una bebida, que sumó un detalle a la escena distendida. Como descripción, escribió: “Arrancó el veranito”.
La publicación reflejó un momento de descanso y disfrute tras su agenda en Nueva York, donde había sido parte de un evento vinculado a la moda internacional.
Por otra parte, en otra historia de Instagram, Roccuzzo mostró un aspecto diferente de su rutina diaria, relacionado con el entrenamiento físico. Compartió una imagen en el gimnasio donde entrena habitualmente, en la que se observaron bandas elásticas colgadas de una barra.
La acompañó con la frase: “Nueva meta: hacer dominadas sin banda”. El mensaje evidenció un nuevo objetivo personal dentro de su actividad física. Las dominadas son un ejercicio de alta exigencia que requiere levantar el propio peso corporal, por lo que muchas personas utilizan bandas elásticas como asistencia.
El desafío planteado por Roccuzzo implicó avanzar hacia una mayor fuerza y control, sin ayuda externa. La publicación no mostró un resultado final, sino parte del proceso de entrenamiento, lo que generó identificación entre sus seguidores.
Desde su salida de Rosario para acompañar la carrera de Messi en distintas ciudades, Roccuzzo incorporó el deporte como parte de su rutina. En Miami, combinó su vida familiar, sus actividades laborales y su exposición pública con el entrenamiento físico, manteniendo hábitos vinculados al bienestar.