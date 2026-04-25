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Guido Süller se casó en Brasil: su novio es 42 años menor

Guido Süller sigue apostando al amor y se casó con Hernán Sanabria en una íntima ceremonia en Búzios, Brasil.

25 de Abril de 2026
Guido con su pareja Hernán Sanabria
Guido con su pareja Hernán Sanabria

Guido Süller sigue apostando al amor y se casó con Hernán Sanabria en una íntima ceremonia en Búzios, Brasil.

Guido Süller volvió a apostar por el amor y lo hizo con un gesto que sorprendió a todos: se casó con Hernán Sanabria, su pareja 42 años menor, en una ceremonia íntima realizada en Búzios, Brasil.

 

El anuncio llegó primero por redes sociales, donde el mediático adelantó que recibiría la “bendición” de un juez de paz en el resort donde se hospeda junto al joven jujeño de 22 años.

 

La historia de esta relación comenzó en 2024, luego de que Guido se separara de Tomasito Süller en 2021. Recién este año recibió los papeles de divorcio, lo que abrió el camino para formalizar su vínculo con Hernán. La boda se llevó a cabo en el patio interno del hotel.

Los videos compartidos muestran a los novios vestidos con una prenda blanca, mientras el juez de paz los casaba en portugués y español. “¿Es de libre y espontánea voluntad que recibís a Hernán como tu legítimo esposo para amarlo y respetarlo por toda tu vida? ¿Aceptas?”, preguntó el funcionario. Guido respondió con firmeza: “Acepto”.

 

El turno de Hernán llegó inmediatamente, y contestó: “Acepto”. Luego de los votos y el intercambio de anillos, la pareja decidió celebrar en la playa.

 

El emprendimiento que le hizo ganar millones

En Ángel responde, el programa de Ángel de Brito en Bondi Live, Guido Süller sorprendió al recordar la particular iniciativa que le permitió ganar millones.

 

"Yo realizaba un sorteo con mis seguidores. Participaban por una merienda conmigo, en mi casa del lago", contó el mediático en el canal de streaming, generando risas y curiosidad.

 

Ángel no dejó pasar el detalle y bromeó: "En un momento te denunciaron por las meriendas.... ¡cobrabas para participar de un sorteo!". A lo que Guido respondió sin dudar: "¿Por qué me iban a denunciar? Yo cobraba porque era una rifa. Cobraba 10 mil pesos cada rifa. Y los que ganaban compartían la merienda conmigo".

 

El mediático explicó que la propuesta fue un verdadero boom entre sus seguidores: "Era un meet & greet conmigo.... como hacen las grandes estrellas", remató, dejando en claro que su idea fue tan original como exitosa.

Temas:

Guido Süller casamiento Brasil AMOR
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