Asesinaron a exreina de belleza en México y buscan a su suegra: el video que conmociona al país

REDACCIÓN ELONCE
El crimen de una exreina de belleza en México sacude al país tras la difusión de un video clave que registró el momento del ataque en un departamento de Polanco. La principal sospechosa es su suegra y permanece prófuga.
El brutal crimen de una exreina de belleza en México generó una profunda conmoción en las últimas horas, luego de que se viralizara un video que captó instantes previos y posteriores al ataque. La víctima, identificada como Carolina Flores, de 27 años, fue asesinada a tiros dentro de su departamento en el exclusivo barrio de Polanco.
Si bien el homicidio ocurrió el pasado 15 de abril, el caso tomó relevancia recientemente con la difusión del registro fílmico que muestra a la joven junto a su suegra, señalada como la principal sospechosa. En las imágenes se observa a la víctima realizando tareas domésticas, mientras la mujer permanece cerca, siguiéndola en silencio.
El momento más impactante ocurre cuando ambas ingresan a una habitación fuera del alcance de la cámara. Aunque la escena no es visible, el audio permite reconstruir la secuencia del ataque: primero se escucha un disparo, seguido de un grito, y luego al menos seis detonaciones más.
Un video clave y un diálogo estremecedor
El registro también captó el instante posterior al ataque, cuando Alejandro, esposo de la víctima, irrumpe en la escena con el bebé en brazos. “¿Qué fue eso?”, preguntó. Segundos después, increpó a su madre: “¿Qué hiciste, loca?”. La mujer respondió: “Nada, es que me hizo enojar”.
El intercambio continuó con una frase que generó aún más impacto: “¿Qué te pasa? Es mi familia”, reclamó el hombre. A lo que la acusada contestó: “Tú eres mío y ella te robó”.
Investigación en curso y sospechosa prófuga
De acuerdo con medios locales, pese a haber estado presente tras el ataque, el hombre permitió que su madre abandonara el lugar. Recién al día siguiente, el 16 de abril, se presentó ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para denunciar el hecho.
“Q HICISTE MAMÁ!?” Es la forma en q la exreina de belleza, Carolina Flores, fue atacada a tiros por su suegra Erika Herrera. Ahí la mató. Su hijo Alejandro, le reclamó, pero la dejó huir del depa d Polanco. Hasta el otro día, fue a @FiscaliaCDMX a denunciar. El caso #c4EnAlerta pic.twitter.com/i6dG2HKTGz— Carlos Jiménez (@c4jimenez) April 22, 2026
Hasta el momento, la principal sospechosa permanece prófuga, mientras las autoridades continúan con las tareas de búsqueda. Desde la Fiscalía indicaron que, tras el hallazgo del cuerpo, se llevaron adelante “diligencias ministeriales, periciales y de investigación de campo” para identificar a la responsable.
La víctima, oriunda de Ensenada, había sido coronada como Miss Teen Universe Baja California en 2017 y mantenía una activa presencia en redes sociales, especialmente en la plataforma TikTok.
Según los primeros informes, la joven recibió al menos un disparo en la cabeza, aunque en la escena se hallaron múltiples casquillos, lo que coincide con el audio registrado en el video. La investigación continúa abierta y bajo reserva.