Litoral Mitá lanzó una versión que redescubre el clásico “No Saber de Ti” de Jorge Rojas

REDACCIÓN ELONCE
El grupo presentó una relectura grabada en vivo del clásico de Jorge Rojas. El material inaugura “Sesiones Litoral”, un proyecto itinerante que busca rescatar la esencia del cancionero popular en escenarios cotidianos.
La versión en vivo de “No Saber de Ti” fue presentada por Litoral Mitá como una propuesta que apuesta a recuperar la esencia de la obra original de Jorge Rojas desde un enfoque íntimo y despojado. El lanzamiento se realizó este jueves y ya se encuentra disponible en YouTube.
La interpretación fue grabada íntegramente en vivo, con el objetivo de priorizar la calidez del encuentro musical sin grandes intervenciones de estudio. De esta manera, la banda ofreció una sonoridad cercana que respeta la nostalgia del tema original, pero con una impronta propia.
Un proyecto con identidad
El estreno marcó además el inicio de “Sesiones Litoral”, un ciclo audiovisual que propone registrar canciones en espacios reales y cotidianos, alejados de los escenarios tradicionales. La primera grabación se concretó en el patio de una vivienda en Aldea María Luisa.
Desde la banda indicaron que la intención es recorrer distintos puntos de Entre Ríos y del país, integrando el entorno como parte de la experiencia musical. El proyecto busca construir un mapa sonoro con identidad regional y sentido colectivo.
Producción y equipo
La dirección general estuvo a cargo de Benjamín Roskopf, con producción y dirección de Noah Camacho. La ingeniería de grabación y mezcla fue realizada por Gaspar Cuello, logrando un registro inmersivo.
El grupo estuvo integrado por Benjamín Roskopf en acordeón, Esteban Frías en voz y bajo, Nicolás Pross en guitarra y coros, Ayrton Alles en guitarra y Juan Manuel Benítez en percusión.
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Instagram: @litoral_mita