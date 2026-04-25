Pesca en Entre Ríos: nuevos cupos, días permitidos y qué especies se pueden capturar en el río Paraná

Pesca en Entre Ríos. Desde principios de abril está vigente una medida del Gobierno que establece nuevas pautas para la actividad pesquera en el río Paraná, con el objetivo de regular la extracción y garantizar la sustentabilidad de las especies.

La medida de la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización, oficializada a través del Boletín Oficial Nº 28.315, fija un cupo total de 650 toneladas de pesca para los meses de abril, mayo y junio, en el marco del segundo trimestre del año.

La medida alcanza principalmente al sábalo, especie central en la pesca comercial, así como al denominado “pescado de línea”, que incluye otras especies acompañantes. Este límite se mantiene en línea con disposiciones anteriores y apunta a controlar la presión extractiva y preservar los recursos ictícolas en uno de los sistemas fluviales más importantes del país.

Días habilitados y restricciones vigentes

Uno de los puntos más relevantes de la normativa es la continuidad de las restricciones en cuanto a los días de actividad. La pesca comercial y artesanal solo estará permitida de martes a viernes, quedando totalmente prohibida desde las 0 horas del sábado hasta las 24 del lunes.

Además, la restricción se extiende a los feriados nacionales y provinciales, jornadas en las que tampoco se permite el acopio de pescado. Esta medida busca generar una ventana de recuperación para las especies, reduciendo el impacto sostenido de la actividad extractiva.

Dorado protegido y foco en la conservación

Se mantiene la prohibición total de pesca comercial del dorado, una de las especies emblemáticas del litoral argentino. Su protección responde a la necesidad de conservar poblaciones que han mostrado signos de presión en distintos tramos del río Paraná.

En este contexto, la pesca deportiva continúa habilitada, siempre respetando las especies, tamaños mínimos y cantidades permitidas por la normativa vigente. También se mantiene la posibilidad de consumo en el lugar de las piezas capturadas, dentro de los límites legales.

Para muchos pescadores, estas regulaciones no solo ordenan la actividad, sino que también garantizan la calidad futura de la pesca en el Paraná, asegurando recursos para las próximas temporadas.