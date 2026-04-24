Decomisaron más de 300 kilos de pescado transportados de forma ilegal en Corrientes

Se trata de una infracción a las leyes de preservación de la fauna.

Secuestraron más de 300 kilos de pescado transportados de forma ilegal en Corrientes tras un operativo de control realizado sobre la Ruta Nacional 12, a la altura de la localidad de Ituzaingó. El procedimiento fue llevado adelante por fuerzas de seguridad provinciales y nacionales en el marco de tareas de prevención y control del transporte de productos de origen silvestre.

El operativo estuvo a cargo de la Policía de Corrientes, a través de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica, con apoyo de la Gendarmería Nacional Argentina y personal de la Dirección de Recursos Naturales. Durante un control vehicular de rutina, los efectivos detuvieron la marcha de una camioneta utilitaria en la que se trasladaba la carga, publicó El Litoral de Corrientes.

Al inspeccionar el rodado, los agentes constataron que en su interior había gran cantidad de pescado sin la documentación correspondiente. El conductor no pudo acreditar el origen ni la trazabilidad de la mercadería, lo que derivó en el secuestro inmediato del cargamento y del vehículo.

Especies sin respaldo legal y operativo de control

Según el acta del procedimiento, el cargamento superaba los 300 kilogramos y estaba compuesto por especies de alto valor comercial y ecológico como surubí, boga, pacú y patí. Todas ellas forman parte del ecosistema ictícola de la región y su comercialización está sujeta a regulaciones específicas.

La ausencia de documentación habilitante encendió las alertas de los inspectores, quienes activaron el protocolo correspondiente ante la posible infracción a las normativas de protección de fauna.

Intervención judicial y medidas ambientales

Todo lo incautado quedó a disposición de la fiscalía en turno, que deberá avanzar con la investigación para determinar responsabilidades. En paralelo, el personal de Recursos Naturales procedió al decomiso definitivo de la carga por violación a las leyes de preservación de la fauna.