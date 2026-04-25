Ataque con arma blanca en Federación: un joven sufrió lesiones y hay identificados

Durante la madrugada de este sábado, personal policial intervino en un incidente registrado en la vía pública de la ciudad de Federación, donde un joven resultó con lesiones provocadas por un elemento punzante.

Según se informó desde fuentes oficiales, la persona herida fue trasladada a un centro de salud local, donde recibió la atención correspondiente. Tras ser evaluado por profesionales médicos, se determinó que las lesiones sufridas eran de carácter leve.

El episodio quedó bajo investigación, mientras se avanzaba con las primeras diligencias en el lugar del hecho, con el objetivo de reconstruir la secuencia y determinar responsabilidades.

Identificación de los presuntos involucrados

A partir de las tareas realizadas por el personal policial, se logró identificar a los presuntos involucrados en el incidente. Además, durante el procedimiento se procedió al secuestro de distintos elementos que serían de interés para la causa.

En el marco de estas actuaciones, uno de los sujetos fue trasladado a sede policial, quedando supeditado a la investigación en curso.

Intervención judicial y continuidad de la investigación

El caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía en turno, que dispuso las medidas correspondientes para continuar con la investigación. Las diligencias siguen en marcha, con el objetivo de reunir pruebas y determinar las responsabilidades penales.

En el operativo intervinieron efectivos de la Comisaría Tercera, junto a personal de la División Operaciones y Seguridad Pública, además de especialistas de Policía Científica, quienes realizaron las pericias correspondientes en el lugar del hecho.