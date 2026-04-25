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Policiales Homicidio

Un hombre murió tras ser apuñalado en Paraná: hay dos detenidos

Un hombre de 32 años murió tras ser apuñalado en la madrugada de este sábado en barrio Antártida de la ciudad de Paraná. Hay dos detenidos.

25 de Abril de 2026
Nuevo homicidio en Paraná
Nuevo homicidio en Paraná

Un hombre de 32 años murió tras ser apuñalado en la madrugada de este sábado en barrio Antártida de la ciudad de Paraná. Hay dos detenidos.

En la madrugada de este sábado se produjo un nuevo homicidio en la ciudad de Paraná.

 

Según confirmaron a Elonce desde la Policía, un hombre de 32 años, identificado como Enrique Fabián Ramírez, de 32 años, murió tras ser apuñalado en una vivienda de calle Base Marambio, en barrio Antártida, de la ciudad de Paraná.

 

El hecho tuvo lugar minutos después de las 2.

 

Un llamado alertó al 911 sobre una persona herida de arma blanca, que fue trasladada al Centro de Salud Ramón Carillo, donde se constató que ingresó sin signos vitales.

 

Intervino la fiscalía a cargo de la Dra. Vilches, quien dispuso la intervención del médico policial, personal de División Homicidios y traslado del cuerpo a la morgue judicial de Oro Verde para la realización de la autopsia.

 

Asimismo, la policía logró la detención de dos personas, un hombre con antecedentes y una mujer, que fueron sindicados como posibles autores del crimen. Elonce.com

 

Temas:

homicido Paraná barrio Antártida
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