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Policiales Analizan grabaciones y testimonios

Detuvieron en Oberá a un padre acusado de abusar de su hija y a su madre por ocultarlo: “Él paga la comida”

En la ciudad de Oberá, Misiones, detuvieron a un hombre acusado de abuso contra su hija adolescente y a la madre por presunto encubrimiento de los hechos durante varios años.

24 de Abril de 2026
La madre de la víctima fue detenida bajo sospecha de encubrir los abusos por motivos económicos.
La madre de la víctima fue detenida bajo sospecha de encubrir los abusos por motivos económicos.

En la ciudad de Oberá, Misiones, detuvieron a un hombre acusado de abuso contra su hija adolescente y a la madre por presunto encubrimiento de los hechos durante varios años.

En la ciudad de Oberá, en la provincia de Misiones, detuvieron a un hombre de 58 años, identificado como R.A.M., por abusar de su hija de 16 años. Luego, también aprehendieron a la madre, identificada como R.L. (47), por ocultar los hechos que ocurrieron durante cuatro años: los justificó porque el padre era quien las mantenía económicamente.

 

La denuncia formal se radicó en la Comisaría de la Mujer y fue impulsada por la hermanastra de la víctima, una mujer de 30 años, quien decidió intervenir cuando la adolescente relató los hechos ocurridos desde que tenía apenas 12, publicó Infobae.

Investigación y presunto encubrimiento

 

De acuerdo con el expediente, los primeros episodios consistieron en manoseos e insinuaciones. La joven comunicó en ese momento la situación a su madre, lo que derivó en una primera salida del hogar por un plazo de dos meses. Sin embargo, ambas regresaron a la vivienda, según la víctima, esto marcó el comienzo de una etapa aún más grave.

 

El primer abuso sexual con acceso carnal habría ocurrido en una ocasión en que la madre se ausentó del domicilio y la adolescente quedó a solas con su padre. Cuando la menor de edad le refirió lo sucedido, la respuesta materna, de acuerdo con la denuncia, fue elocuente: “¿Acaso no te dio plata para la comida?”. Esto se consideró como conocimiento y justificación económica frente a los hechos.

Intervención policial y avance de la causa

 

La investigación suma como prueba una grabación realizada por la denunciante hace diez días, donde se escucharía a la madre admitir: “Él paga la comida. Yo no tengo plata ni otro lugar donde vivir”.

 

El calvario de la joven persistió hasta el presente. De acuerdo con la información de Misiones Online, el último domingo, mientras la menor se encontraba en la casa de su hermanastra, recibió una llamada amenazante de su padre, quien la obligó a regresar. Temiendo por su integridad, la víctima decidió permanecer con su familiar y allí se radicó la denuncia formal que precipitó la intervención policial.

Temas:

abuso sexual intrafamiliar misiones Oberá encubrimiento
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