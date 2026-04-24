Hallaron al hombre que era buscado y se había retirado de su casa en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Se había solicitado la colaboración de la población con el fin de dar con el paradero de Marcos, de 35 años. Esta tarde, la Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná, confirmó que el hombre fue hallado.
Hallaron al hombre que se había retirado de su casa en Paraná. La Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná había solicitado la colaboración de la población con el fin de dar con el paradero de Marcos, de 35 años; quien este jueves en horario de la siesta, se habría retirado de su hogar sito en Barrio Chacra de Paraná.
Esta tarde, el organismo confirmó que el hombre fue hallado. “Desde la Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná se informó que el señor M.J.L ha sido localizado”, señalaron desde la institución.