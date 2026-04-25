 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Deportes

Patronato visita a Temperley con el objetivo de seguir sumando en la Primera Nacional

Desde las 15:30, Patronato enfrentará a Temperley en el estadio Alfredo Beranger. El rojinetro buscará consolidar su buen momento y sumar en una nueva fecha de la Primera Nacional.

25 de Abril de 2026
Patronato visita a Temperley
Patronato visita a Temperley

Desde las 15:30, Patronato enfrentará a Temperley en el estadio Alfredo Beranger. El rojinetro buscará consolidar su buen momento y sumar en una nueva fecha de la Primera Nacional.

Temperley recibe a Patronato este sábado desde las 15:30 por la fecha 11 de la Primera Nacional. El partido se disputará en el estadio Alfredo Beranger y se podrá ver en vivo desde Argentina por LPF Play.

 

El conjunto entrerriano atraviesa una etapa de crecimiento bajo la conducción de Marcelo Candia y pretende extender su racha sin derrotas fuera de casa.

 

Luego de la salida de Rubén Forestello, el equipo encontró cierta estabilidad futbolística, reflejada en resultados más sólidos. Si bien el empate ante Deportivo Maipú dejó un sabor agridulce, el rendimiento mostró señales positivas que ilusionan con consolidar una identidad de juego.

Los convocados de Patronato

 

Arqueros:

Román Peralta

Alan Sosa

 

Defensores:

Gabriel Díaz

Nicolás Mendoza

Franco Mirello

Santiago Piccioni

Maximiliano Rueda

Juan Salas

 

Volantes:

Agustín Arujo

Juan Barinaga

Federico Bravo

Brandon Cortés

Marcos Enrique

Alejo Miró

Valentín Pereyra

Augusto Picco

Bartolomé Velásquez

 

Delanteros:

Joaquín Barolín

Hernán Rivero

Franco Soldano

Cómo llega Patronato al partido contra Temperley

Patronato enfrentará a Temperley después de haber empatado contra Deportivo Maipú. A continuación, los últimos resultados de Patronato antes de este partido:

 

Patronato empató vs D. Maipú por 0 - 0 el sábado 18 de abril de 2026

Patronato ganó vs Almagro por 1 - 0 el sábado 11 de abril de 2026

Patronato perdió vs Gimnasia J. por 0 - 2 el domingo 5 de abril de 2026

Patronato perdió vs Colón por 0 - 2 el domingo 29 de marzo de 2026

Patronato ganó vs Colegiales por 2 - 0 el domingo 22 de marzo de 2026

Cómo llega Temperley al partido contra Patronato

Temperley enfrentará a Patronato después de haber empatado contra Colegiales.

 

A continuación, los últimos resultados de Temperley antes de este partido:

 

Temperley empató vs Colegiales por 1 - 1 el domingo 19 de abril de 2026

Temperley empató vs Quilmes por 3 - 3 el domingo 12 de abril de 2026

Temperley empató vs Midland por 0 - 0 el sábado 4 de abril de 2026

Temperley ganó vs Los Andes por 1 - 0 el domingo 29 de marzo de 2026

Temperley ganó vs Atlanta por 2 - 1 el domingo 22 de marzo de 2026

 

Temas:

Patronato Temperley Primera Nacional
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso