Patronato visita a Temperley con el objetivo de seguir sumando en la Primera Nacional

Desde las 15:30, Patronato enfrentará a Temperley en el estadio Alfredo Beranger. El rojinetro buscará consolidar su buen momento y sumar en una nueva fecha de la Primera Nacional.
Temperley recibe a Patronato este sábado desde las 15:30 por la fecha 11 de la Primera Nacional. El partido se disputará en el estadio Alfredo Beranger y se podrá ver en vivo desde Argentina por LPF Play.
El conjunto entrerriano atraviesa una etapa de crecimiento bajo la conducción de Marcelo Candia y pretende extender su racha sin derrotas fuera de casa.
Luego de la salida de Rubén Forestello, el equipo encontró cierta estabilidad futbolística, reflejada en resultados más sólidos. Si bien el empate ante Deportivo Maipú dejó un sabor agridulce, el rendimiento mostró señales positivas que ilusionan con consolidar una identidad de juego.
Los convocados de Patronato
Arqueros:
Román Peralta
Alan Sosa
Defensores:
Gabriel Díaz
Nicolás Mendoza
Franco Mirello
Santiago Piccioni
Maximiliano Rueda
Juan Salas
Volantes:
Agustín Arujo
Juan Barinaga
Federico Bravo
Brandon Cortés
Marcos Enrique
Alejo Miró
Valentín Pereyra
Augusto Picco
Bartolomé Velásquez
Delanteros:
Joaquín Barolín
Hernán Rivero
Franco Soldano
Cómo llega Patronato al partido contra Temperley
Patronato enfrentará a Temperley después de haber empatado contra Deportivo Maipú. A continuación, los últimos resultados de Patronato antes de este partido:
Patronato empató vs D. Maipú por 0 - 0 el sábado 18 de abril de 2026
Patronato ganó vs Almagro por 1 - 0 el sábado 11 de abril de 2026
Patronato perdió vs Gimnasia J. por 0 - 2 el domingo 5 de abril de 2026
Patronato perdió vs Colón por 0 - 2 el domingo 29 de marzo de 2026
Patronato ganó vs Colegiales por 2 - 0 el domingo 22 de marzo de 2026
Cómo llega Temperley al partido contra Patronato
Temperley enfrentará a Patronato después de haber empatado contra Colegiales.
A continuación, los últimos resultados de Temperley antes de este partido:
Temperley empató vs Colegiales por 1 - 1 el domingo 19 de abril de 2026
Temperley empató vs Quilmes por 3 - 3 el domingo 12 de abril de 2026
Temperley empató vs Midland por 0 - 0 el sábado 4 de abril de 2026
Temperley ganó vs Los Andes por 1 - 0 el domingo 29 de marzo de 2026
Temperley ganó vs Atlanta por 2 - 1 el domingo 22 de marzo de 2026