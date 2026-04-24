Patronato busca seguir sumando en su visita a Temperley: convocados y probable formación

Patronato busca seguir sumando en su visita a Temperley este sábado desde las 15:30, en el marco de la 11ª fecha de la Primera Nacional. El conjunto entrerriano atraviesa una etapa de crecimiento bajo la conducción de Marcelo Candia y pretende extender su racha sin derrotas fuera de casa.

Luego de la salida de Rubén Forestello, el equipo encontró cierta estabilidad futbolística, reflejada en resultados más sólidos. Si bien el empate ante Deportivo Maipú dejó un sabor agridulce, el rendimiento mostró señales positivas que ilusionan con consolidar una identidad de juego.

En este contexto, el elenco de Patronato intentará capitalizar el punto conseguido como local y reafirmar su buen desempeño en condición de visitante, donde ha logrado sumar unidades importantes en lo que va del torneo.

Dudas en el once y cambios obligados

Para este compromiso, Candia no confirmó la formación titular y mantiene algunas incógnitas en distintas líneas. La única modificación segura será en ofensiva, debido a la lesión de Tomás Attis, lo que abre la puerta para el ingreso de Hernán Rivero como referencia de ataque.

En defensa, la presencia de Franco Meritello genera incertidumbre. El defensor arrastra un golpe que lo dejó al margen en encuentros recientes, por lo que su inclusión dependerá de su evolución física. En caso de no llegar en condiciones, Santiago Piccioni o Nicolás Mendoza aparecen como alternativas para ocupar su lugar en la zaga.

Foto: Patronato.

En el mediocampo, la duda principal pasa por el regreso de Federico Bravo, quien cumplió su fecha de suspensión, o la continuidad de Augusto Picco, que ha venido sumando minutos en el equipo titular. Esta decisión será clave para definir el equilibrio en la mitad de la cancha, según informó Mirador Provincial.

Un rival en racha y un duelo exigente

Por el lado de Temperley, el equipo dirigido por Nicolás Domingo también atraviesa un buen momento, acumulando seis partidos sin derrotas, aunque con tres empates consecutivos. El último, frente a Colegiales, dejó sensaciones encontradas pese a mantener la racha positiva.

El conjunto bonaerense tendrá una baja importante: Gabriel Hauche no estará disponible tras haber sido expulsado en la jornada anterior. Sin embargo, el resto del equipo se mantendría sin modificaciones, apostando a la continuidad de un once que viene mostrando regularidad.

Se espera un partido equilibrado, con dos equipos que llegan en crecimiento y con la intención de seguir sumando puntos. En ese escenario, Patronato intentará imponer su idea y aprovechar los espacios para lastimar a su rival.

Foto: Patronato.

Objetivo: consolidar el buen momento

El probable equipo entrerriano estaría conformado por Alan Sosa en el arco; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Meritello o Piccioni y Velázquez en defensa; Juan Salas, Bravo o Picco, Brandón Cortés y Valentín Pereyra en el mediocampo; mientras que Franco Soldano y Hernán Rivero integrarían la dupla ofensiva.

📋 Estos son los elegidos por Marcelo Candia para enfrentar mañana a Temperley desde las 15:30 por la fecha 11 de la Primera Nacional#VamosPatrón 🔴⚫️💪🏾 pic.twitter.com/Cf96Tbkf8b — Club A. Patronato (@ClubPatronatoOf) April 24, 2026

Más allá de los nombres, el objetivo de Patronato será ratificar su evolución futbolística y sostener una racha que le permita escalar posiciones en la tabla. El desafío no será sencillo, pero el presente del equipo invita a la ilusión.