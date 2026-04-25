Torneo de postas americanas convoca a más de 200 nadadores en el CAE

REDACCIÓN ELONCE
El Torneo de Natación en disciplina de postas americanas se desarrolla en el Club Atlético Estudiantes de Paraná con participación regional y fuerte impulso al deporte.
En el marco del Torneo de Natación, el Club Atlético Estudiantes (CAE) de Paraná es sede de una nueva edición de las tradicionales postas americanas, una propuesta que combina competencia, estrategia y espíritu de equipo. La jornada reúne a nadadores de distintas localidades y reafirma el crecimiento sostenido de esta disciplina en la región.
Desde temprano, el natatorio del club se colmó de delegaciones provenientes de distintas ciudades, consolidando el carácter federal del evento. La actividad, que ya se instaló como un clásico del calendario deportivo de abril, vuelve a destacar por su convocatoria y organización.
En diálogo con la referente de la subcomisión de natación, Mariana Pross, se conocieron detalles de la competencia y del trabajo que se viene realizando desde la institución para fortalecer el desarrollo del deporte.
Una propuesta que combina competencia y recreación
“Hoy hacemos la octava edición de las postas americanas. Es como un clásico ya tener esta fecha en abril, y tenemos muy buena convocatoria. Vienen clubes de distintos lados, desde Sunchales, Rafaela, Santa Fe, Diamante, Crespo, Santa Elena”, expresó Mariana Pross.
Sobre la dinámica del evento, explicó: “La idea de las postas es venir a pasar un buen momento, nadar en equipo junto con tus compañeros y entrenar, además de hacer una competencia, porque la intención es hacer la mayor cantidad de metros posible. Entonces, cada equipo arma su estrategia”.
Además, destacó el carácter inclusivo de la propuesta: “Lo podés hacer como muy competitivo o también muy recreativo, porque algunos vienen a pasarla bien, a disfrutar con su compañero, divertirse, escuchar música y nadar”.
Participación amplia y trabajo institucional
El evento contempla una amplia franja etaria, lo que permite la integración de nadadores de diferentes edades y niveles. “Las edades van desde menores hasta la edad que quieras nadar, así que después por la sumatoria de edades del equipo son las categorías”, detalló Pross.
En cuanto al trabajo institucional, subrayó: “En enero se inició una nueva gestión de la subcomisión, pero venimos trabajando ya hace un buen tiempo y con los fines para comprar nuevos andariveles, hicimos nuevas tribunas, invertimos en el audio”.
La convocatoria también refleja el alcance del torneo: “Más de 200 nadadores va a haber”, indicó, remarcando la magnitud de la jornada.
El crecimiento de la natación y el cierre de la jornada
La referente también se refirió al desarrollo de la disciplina: “La natación va creciendo, le estamos tratando de dar mucho impulso, motivación a los chicos, porque no es fácil hacer un deporte individual en los tiempos de hoy, que es una disciplina que requiere mucho esfuerzo y es todo un proceso”.
En ese sentido, destacó el acompañamiento a los deportistas: “A cada nadador para que vaya sintiéndose bien y buscando perfeccionarse y alcanzar logros”.
Finalmente, dejó un mensaje claro para los participantes: “A darlo todo, a divertirse, a pasarla bien”. La actividad se extenderá hasta las 17:15, con la premiación prevista para las 17:30, cerrando así una nueva edición exitosa en Paraná.