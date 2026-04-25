Salto Grande realizó con éxito la prueba del Sistema de Aviso Sonoro 

"La prueba fue técnicamente satisfactoria: el sistema funcionó correctamente, de acuerdo al diseño inicial realizado por la empresa"
Con la puesta en servicio de las sirenas ubicadas en las torres de cruce, en el Camping "La Tortuga Alegre" y el Parque José Luis, en Concordia y Salto respectivamente, Salto Grande suma un medio de aviso inmediato para los pobladores más cercanos a la Represa, que será usado sólo en el caso -muy poco probable- de una situación extrema del Plan de Acción Durante Emergencias (PADE).
El pasado jueves - 23 de abril - entre las 9:12 y las 9:18 horas, Salto Grande realizó la prueba de funcionamiento del Sistema de Aviso Sonoro (SAS), prueba necesaria para constatar la correcta operatividad del equipamiento; el cual está destinado a dar aviso a pobladores cercanos, hasta aproximadamente cinco kilómetros aguas abajo de la represa, ante situaciones críticas que tienen muy baja probabilidad de ocurrencia.
El sonido y el mensaje de prueba fue distinto al previsto para una situación de emergencia extrema (alerta roja). Al pie de las torres se midió una intensidad de 92 decibeles, y el sonido se propagó a lo largo del río Uruguay hasta aproximadamente 5 kilómetros aguas abajo de la Represa, sin alcanzar las ciudades.
"La prueba fue técnicamente satisfactoria: el sistema funcionó correctamente, de acuerdo al diseño inicial realizado por la empresa alemana Hormann. La instalación del SAS forma parte de la implementación del Plan de Acción Durante Emergencias (PADE), y está en línea con las buenas prácticas internacionales en materia de seguridad, destacó el Ingeniero Guillermo Collazos, Jefe de Área Hidrología de la Gerencia General.
Y agregó que "se dio un paso importante para la gestión del riesgo, trabajando antes de que ocurra una emergencia; y fortaleciendo la colaboración con los municipios de Concordia y Salto. Esto es motivo de satisfacción para el organismo binacional".
Por su parte, el Lic. Juan Badagián, Profesional del Área Hidrología de la Gerencia General, señaló que "estas sirenas, ayudan -además- a ir creando conciencia en la población sobre la importancia de mejorar paulatinamente la preparación ante situaciones severas".