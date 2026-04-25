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Paraná Rowing Club celebra sus 109 años con el Desafío "109 Remadas"

El Paraná Rowing Club está de fiesta. Este sábado realiza una propuesta deportiva y comunitaria que pondrá al río como escenario central: el Desafío "109 Remadas".

25 de Abril de 2026
El PRC está de festejos
El PRC está de festejos

El Paraná Rowing Club está de fiesta. Este sábado realiza una propuesta deportiva y comunitaria que pondrá al río como escenario central: el Desafío "109 Remadas".

En el marco de su 109° aniversario, el Paraná Rowing Club lleva adelante este sábado 25 de abril una propuesta deportiva y comunitaria que pondrá al río como escenario central: el Desafío "109 Remadas".

 

La actividad reunirá a deportistas de distintas disciplinas náuticas del club —canotaje, remo, SUP, vela y natación— en una travesía simbólica que unirá la Isla Curupí con la playa de la institución, celebrando la historia, el presente y el espíritu colectivo que caracteriza al PRC.

 

La jornada comenzará a las 11:00, cuando cada disciplina partirá hacia la Isla Curupí. Desde allí, y una vez reunidos todos los participantes, se realizará la salida conjunta rumbo a la playa del club, en una imagen que buscará representar la unión de generaciones y disciplinas en torno al río.

 

A partir de las 14:00, la actividad continuará con un tercer tiempo de camaradería en el sector de parrillas de la playa, donde deportistas y socios compartirán un almuerzo al aire libre, reforzando los valores de encuentro, pertenencia y comunidad.

 

El Desafío "109 Remadas" no solo propone una experiencia deportiva, sino también una celebración identitaria: un mismo río, una misma pasión, un mismo club.

Más actividades por los 109 años

El Rowing está celebrando con una semana de diversas actividades, como la campaña "109 motivos para ser solidarios" en articulación con la Fundación Mitre y la invitación a reunir pares de medias; se encuentra abierta hasta el 4 de mayo.

 

Además, una intensa actividad digital convoca a todas las disciplinas a realizar consignas con el 109 como temática simbólica; pueden seguirse en las redes sociales del club @paranarowingclub

 

Este 24 de abril, la Sede Central se vestirá de fiesta, con globos, letras corpóreas y un punto de encuentro para socios y la comunidad, sobre la Costanera de la ciudad.

Temas:

Paraná Rowing Club aniversario Remada
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