Pronóstico para el fin de semana: frente frío provocaría lluvias y vientos intensos

El pasaje de un sistema frontal frío marcará un cambio significativo en las condiciones atmosféricas sobre la zona central de Argentina durante el fin de semana. Este proceso se enmarca dentro de la dinámica típica del otoño, con el ingreso de aire frío que desplaza la masa cálida y húmeda preexistente.

Durante la jornada del sábado, el avance del frente frío favorecerá el desarrollo de lluvias, chaparrones y tormentas de variada intensidad sobre una amplia franja del centro del país. Las áreas más afectadas incluirán Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, el norte de Buenos Aires y el extremo norte de La Pampa.

Este sistema continuará su desplazamiento hacia el norte del territorio nacional, reorganizando las condiciones de inestabilidad y dejando atrás un escenario propicio para cambios más severos, especialmente vinculados al viento y al posterior descenso térmico.

Viento y lluvias

El domingo se perfila como la jornada más crítica en términos de impacto meteorológico, especialmente sobre la provincia de Buenos Aires. El ingreso de aire frío estará acompañado por un fuerte gradiente de presión que potenciará la intensidad del viento en toda la región.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta para gran parte de la provincia por vientos intensos, con velocidades promedio estimadas entre 30 km/h y 50 km/h, mientras que las ráfagas podrían superar los 80 km/h, con picos máximos cercanos a 100 km/h.

La franja costera del este bonaerense aparece como la zona de mayor riesgo, donde la combinación de chaparrones y viento fuerte podría generar complicaciones operativas, tanto en áreas urbanas como en actividades agropecuarias y logísticas.

Ingreso de aire frío y primeras heladas generalizadas

Tras el desplazamiento del sistema frontal, el inicio de la semana estará dominado por una masa de aire frío de origen polar que provocará un descenso térmico marcado en la región central del país. Este escenario será propicio para la aparición de heladas de variada intensidad.

El lunes se presentará como el día más frío, con temperaturas mínimas que oscilarán entre 1 °C y 4 °C en gran parte de la región central, valores suficientes para la ocurrencia de heladas, especialmente en zonas rurales y de menor cobertura nubosa.

El sudoeste de la provincia de Buenos Aires será el sector más comprometido, con registros térmicos cercanos a 0 °C, lo que podría dar lugar a heladas de mayor intensidad. Este escenario resulta particularmente relevante para el sector agropecuario, debido al impacto potencial sobre cultivos sensibles y pasturas.

El pronóstico para Paraná

El pronóstico del tiempo para Paraná indica que durante el fin de semana se registrarán condiciones variables, con cielo mayormente nublado el sábado y probabilidad de lluvias aisladas hacia la noche, mientras que las temperaturas oscilarán entre los 15 y 24 grados.

Para el domingo, se anticipa una mejora en las condiciones con nubosidad en disminución y vientos intensos, con ráfagas que alcanzarán entre 42 y 59 km/h. En tanto, el inicio de la semana se presentará con tiempo estable, cielo despejado y un marcado descenso de las temperaturas mínimas, que se ubicarán por debajo de los 10 grados, mientras que las máximas se mantendrán en torno a los 20 grados.